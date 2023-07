Le Querce, Afro e Anna lasciano "Ora cerchiamo nuovi gestori"

Le Querce rappresenta un sogno realizzato: quello di Afro Lombardi e della sua spalla, la moglie Anna Arcangeli, ma ora per i due è il momento di aprire un nuovo capitolo, chiudendo quello – glorioso – della loro gestione del ristorante di via Ravegnana: inaugurato nel 1993, la sua attività è andata avanti senza interruzioni fino ad oggi, ma a fine mese, dopo trent’anni, i due coniugi lasciano il timone del locale per andare in pensione.

Tutto, a dire il vero, è cominciato già dieci anni prima, nel 1983: "Io allora ero rappresentante, ma gestivo anche il bar Edera – racconta Afro –, poi sempre lì, dove ora c’è l’Amorosa, aprii la paninoteca ‘Dei vitelloni’. Fu un periodo bellissimo, dove strinsi un legame indissolubile con quelli che poi sono rimasti amici di una vita. In quel periodo, insieme a mia moglie, cominciammo a fare un po’ di ristorazione a pranzo: cose semplici, che però piacevano tanto".

Fu proprio allora che i clienti cominciarono a mettere la pulce nell’orecchio ad Afro e Anna: "Ci dicevano: ‘trovatevi un posto e aprite un vero ristorante’, così cominciammo a pensarci sul serio. In quel periodo, però, se si avviava un ristorante lo si faceva in un condominio e a noi la prospettiva non piaceva: volevamo fare a modo nostro, realizzare qualcosa di diverso e personale". L’idea divenne concreta quando incontrarono il casolare che, poi, si è trasformato nel ristorante: "Era una casa abbandonata da circa vent’anni – racconta Afro – circondata da altissimi cespugli di rovi. Subito pensammo che era il posto adatto a noi. Riuscimmo a contattare i proprietari e a ottenerlo in affitto".

I lavori andarono avanti oltre sei mesi, poi, il 13 marzo 1993, l’inaugurazione: "E’ stato un giorno incredibile – prosegue Afro –. Qui di fronte c’era una coda di auto interminabile perché tutti erano curiosi di vedere questo ristorante così particolare". Da allora l’affetto dei clienti non ha mai avuto battute d’arresto: "Nel tempo abbiamo unito tradizione e innovazione, proponendo piatti tipicamente romagnoli e la classica pizza, ma anche carpacci di pesce, cotture a bassa temperatura e tante lavorazioni nuove. Al nostro fianco, in tutti questi anni, oltre ai nostri figli Fabrizio e Sara, tanti collaboratori, alcuni dei quali sono con noi dal primo giorno. Altri ancora li abbiamo accompagnati fino alla pensione". Ora, però, è il turno di Afro e Anna: "Siamo stanchi ed è arrivato il momento di prenderci un po’ di riposo, anche se il cuore è pesante all’idea di lasciare questa professione che ci ha dato tanto e soprattutto di salutare i nostri clienti".

Adesso l’idea è quella di dare una continuità alla storia de ’Le Querce’, in modo che l’avventura possa continuare ancora: "Cerchiamo qualcuno a cui cedere. Per ora abbiamo avuto qualche manifestazione di interesse, ma non c’è nulla di definito. La nostra speranza è di trovare qualcuno che possa dare un seguito a ciò che abbiamo fatto fino ad oggi, naturalmente portando anche la sua impronta. Ci piacerebbe tanto – concludono – poter tornare a cena qui, essere noi, finalmente, a poter dire: ‘questa sera andiamo a mangiare alle Querce’".

Sofia Nardi