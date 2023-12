Le ragazze del Naima, nuovo cd per la talentuosa Anna Ghetti Anna Ghetti, figlia del noto contrabbassista jazz Paolo Ghetti, è una delle giovani cantanti forlivesi nate all'interno del Naima Jazz Club. Ha appena pubblicato la cover di 'Baciami Piccina' e sta per uscire con un nuovo CD. Ha già vinto vari concorsi e cantato in tante rassegne. Attualmente è in tournée in Italia.