Le ragazze della media ’Biondo’ alle nazionali di Problem solving

Non hanno raggiunto il podio al Campionato nazionale di Problem Solving (Ops) le ragazze della scuola media dell’Istituto Comprensivo di Civitella (sede Flavio Biondo di Galeata), ma la loro prestazione al Campus di Cesena è stata all’altezza. Isabella, Naoual, Maddalena, Israa e Linda della 3ªC non sono riuscite a bissare il successo dello scorso 19 marzo quando il loro gruppo denominato ‘Le ragazze chill’ era arrivato primo alla selezione regionale che aveva permesso loro di accedere alla fase nazionale. "È stato davvero emozionante – commenta la docente di matematica Claudia Pecorini –. A ottobre gli iscritti di tutta Italia a questa competizione erano 16.000 e quindi sono molto orgogliosa di queste ragazze che hanno lavorato con impegno per diversi mesi, con costanza e grande interesse per migliorarsi, una prova dopo l’altra, dimostrando di aver compreso l’importanza della collaborazione per portare avanti un obiettivo". Erano previste gare a squadre per tutti i livelli e gare individuali per gli ultimi due livelli. Ogni gara a squadre consisteva di norma in tredici problemi, sei formulati in italiano e scelti, di volta in volta, tra l’insieme dei ‘Problemi ricorrenti’.

"Le ragazze – aggiunge la docente – dovevano poi risolvere sei problemi formulati in italiano e relativi a uno pseudo-linguaggio di programmazione. Ogni gara individuale consisteva in otto problemi: quattro in italiano, tre relativi a uno pseudo-linguaggio di programmazione e uno in inglese. "Pensiamo che questa esperienza sia stata costruttiva sia dal punto di vista scolastico che personale. Non siamo arrivate sul podio, ma abbiamo ricavato qualcosa di unico – concludono le ragazze –. È stata una esperienza fantastica che porteremo sempre con noi".

o.b.