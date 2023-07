Le relazioni di Pini con la politica Da Enrico Letta a Jacopo Zanotti: l’ex leghista chiamava anche il Pd

Una volta terminato il mandato da parlamentare nel 2018, la politica era per Gianluca Pini un gioco con più tavoli. Certamente il cuore batteva – come ha più volte dichiarato pubblicamente – per la vecchia Lega Nord, che sognava di sottrarre dall’influsso di Matteo Salvini (giuridicamente, è controllata dalla ‘nuova’ Lega dell’attuale vicepremier) per rilanciarne il ruolo a favore della causa settentrionale, come aveva immaginato in origine Umberto Bossi. Ma manteneva rapporti importanti all’interno del partito, sia a livello locale che nazionale.

I nomi sono quelli di esponenti che le cronache politiche nazionali hanno più volte additato come leadership alternative a quella del ‘Capitano’: il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti e il governatore veneto Luca Zaia (rapporti esplicitati dalle carte dell’inchiesta forlivese, pur in assenza di qualunque profilo penale a loro carico). Così come non temeva di telefonare a leghisti forlivesi che ha più volte criticato anche pubblicamente, come il deputato Jacopo Morrone (segretario romagnolo del Carroccio) e l’assessore Andrea Cintorino. Non solo: ci sono nomi anche di esponenti del Partito Democratico.

Gli inquirenti annotano che Pini aveva "ripetuti contatti con la ’batteria del Viminale’, ovvero con il centralino riservato che garantisce le comunicazioni più urgenti fra le più alte cariche dello Stato, elemento ulteriore che evidenzia la continua presenza di Pini nelle alte sfere e la sua capacità di influenza". Per di più, secondo la procura, "si presentava falsamente come l’onorevole Pini". La ‘falsità’ sarebbe nel fatto che il mandato parlamentare era terminato fra i due e i tre anni prima. Nelle carte sono riferite tre telefonate: il 12 aprile 2021 si fa passare il prefetto di Forlì-Cesena Antonio Corona; colpiscono di più gli altri due interlocutori citati: il 17 agosto 2020 Pini dialoga col viceministro Matteo Mauri, il 27 aprile 2021 con Enrico Letta, all’epoca segretario del Pd. Telefonate che non hanno rilievo penale (nessuna accusa agli interlocutori) ma che la procura cita come esempio di un sistema che è in grado di raggiungere chiunque.

Matteo Mauri, 53enne milanese, è stato viceministro dell’Interno nel governo giallorosso, il cosiddetto ‘Conte 2’. Considerato vicino all’ex segretario ‘pro tempore’ ed ex ministro Maurizio Martina, nel 2018 Mauri è stato per quattro mesi coordinatore nazionale del Pd. Tre giorni prima della telefonata, Mauri era passato da sottosegretario a viceministro. Per quanto riguarda Letta, la telefonata è databile circa un mese dopo il suo insediamento al Nazareno.

Un’altra mossa con la quale, secondo i pm, Pini "dimostra la sua influenza politica", "ottenendo garbata accoglienza e disponibilità", è la telefonata al consigliere comunale dem Jacopo Zanotti, dei quali gli inquirenti annotano tuttavia "l’evidente imbarazzo". Pini chiede a Zanotti di non attaccare politicamente l’esponente di un’associazione (a sua volta, come Zanotti, estraneo a tutte le ipotesi di reato) che entrambi conoscono per la sua attività lavorativa: ma è anche, secondo Pini, "la persona che più ci sta dando una mano sulla questione famosa di via Balzella". E ribadisce: "Profilo basso, perché ci sta dando una mano grossa sull’altra partita". Le polemiche precedenti? "Le facciamo passare così, in carrozza e basta", è l’ulteriore indicazione di Pini a un politico di estrazione distante dalla sua. E per convincerlo gli assicura: "Fidati che non è amico né di Mezzacapo né della Cintorino", ovvero dei due assessori leghisti.

La procura non approfondisce il punto, ma è difficile non ricollegare l’indicazione di via Balzella, tanto più nel giugno 2020 quando si svolge la telefonata, al progetto del primo Esselunga in Romagna. In quella vicenda, il Pd si era schierato contro l’amministrazione che lavorava alla variante per consentire l’insediamento del noto marchio lombardo. Mentre Pini dichiarò a suo tempo al Carlino di essere consulente della società che avrebbe poi acquistato l’area, mettendo contestualmente fine all’ipotesi che si insediasse lì Esselunga. Un’ennesima partita di rilevante impatto per la città che, pur senza rilievi penali, Pini ha giocato di sponda tra politica ed economia.

Marco Bilancioni