’Le ribelli di via della Ripa’, storia di donne della Resistenza narrate da Miro Gori L'Umana Memoria: una rassegna su donne nella storia, nei racconti orali e nella letteratura. A Forlì, presso il cortile di via Albicini 25, presentazione e dibattito sul libro "Le ribelli di via della Ripa". Ingresso libero.