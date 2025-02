"Le risorse ci sono, basta rimpalli"

"Conosco bene la storia travagliata della Bidentina, sia quando era gestita dall’Anas sia poi dalla Provincia di Forlì-Cesena. Molte sono state le occasioni perse e le risorse spesso sono state dirottate in altre aree. Le uniche varianti vere sono state quelle molto travagliate di Gualdo-Ricò e della Tombina. Ora ci sono progetti ed anche molte risorse. Non ci sono più scuse: tocca agli amministratori e ai progettisti. Il traffico quotidiano e nei fine settimana aumenta di continuo e la Bidentina va messa in sicurezza a partire dalla risoluzione della frana di Pianetto. Sono rimasto basito quando ho letto che è necessario eliminare le acque a monte. Era la prima cosa da fare. La frana si è materializzata due anni fa circa. I soldi ci sono e quindi basta rimpalli di responsabilità".