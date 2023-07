Le scelte degli altri enti Dalla Regione aiuti per le auto Cesena dà buoni e anticipa i Cas

Le maggiori città colpite dall’alluvione del 16 e 17 maggio scorso, così come la Regione Emilia Romagna, hanno istituito delle raccolte fondi proprie per raccogliere soldi da donazioni private a favore delle popolazioni alluvionate. Come verranno utilizzate? Il tema è d’attualità dopo le polemiche sulle intenzioni del Comune di Forlì, che dovrebbe basarsi su meccanismi finanziari.

La raccolta fondi della Regione Emilia Romagna è risultata la più ricca, con ben 48 milioni di euro sul conto bancario messo a disposizione. La giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha così deciso di destinare la metà di tali risorse, circa 24 milioni, direttamente alle persone colpite dal disastro contribuendo all’acquisto di nuovi mezzi in sostituzione di quelli alluvionati (si parla di 5mila euro a famiglia). Le restanti risorse invece saranno destinate a mettere a posto istituti scolastici e impianti sportivi, anch’essi colpiti da alluvione o frane.

Anche le altre grandi città romnagnole interessate, Cesena e Ravenna, nei giorni scorsi hanno reso noto le prime modalità di intervento. Al momento Cesena ha raccolto circa 1,4 milioni di euro e, con questi, ha iniziato da alcune settimane ad anticipare i Contributi di autonoma sistemazione (Cas) per coloro che sono sfollati. Si tratta di importi tra i 400 e i 900 euro che dovrebbero arrivare dallo Stato tramite la Regione, ma che sono stati, appunto, anticipati dal municipio. Inoltre ha deciso di dare un pari importo anche a coloro che a Cesena hanno il domicilio e non la residenza e che, quindi, erano rimasti esclusi dal Cas ufficiale. Eroga anche un contributo a fondo perduto per i liberi professionisti e le partite iva che non rientrano nel bando della Camera di Commercio. Oltre a questo, Cesena ha deciso di integrare con 90.000 euro i buoni acquisto per abiti e biancheria del gruppo Ovs-Upim. Ulteriori interventi devono essere ancora annunciati.

Differente è stato il metodo di intervento da parte del Comune di Ravenna che ha raccolto ben 6 milioni di euro. Il sindaco Michele De Pascale ha spiegato di non voler suddividere la cifra per le 1.500 famiglie che hanno fatto richiesta di contributo di immediato sostegno "Se così facessimo assegneremmo 4.000 euro a persona, indipendentemente dal danno subito: 4.000 euro a chi ha avuto la casa completamente distrutta e sempre 4.000 euro a chi ha avuto solo qualche danno" (il ragionamento è simile a quello dell’assessore forlivese Vittorio Cicognani, che però è di centrodestra). Ravenna ha così deciso di destinare queste risorse a chi è stato maggiormente colpito attraverso due percorsi.

Il primo è un’integrazione di 1.000 euro rispetto al Contributo di immediato sostegno per chi dichiara di avere danni maggiori ai 5.000 euro. Il secondo è far avere al Comune una perizia che certifichi gli ingenti danni: una volta raccolte, il Comune deciderà in che maniera intervenire direttamente con i fondi a disposizione.

Matteo Bondi