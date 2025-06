Le scuole superiori scoprono la legalità e la sicurezza sul lavoro

E’ stato sottoscritto nei giorni scorsi, presso la sede della Provincia, il protocollo d’intesa ‘per lo sviluppo di azioni finalizzate a informare e sensibilizzare gli studenti e le studentesse delle scuole superiori, che sono i lavoratori e le lavoratrici di domani, sulle tematiche della sicurezza sul posto di lavoro’. I primi firmatari dell’accordo sono la Provincia, i Comuni di Forlì, Cesena e Forlimpopoli, l’Agenzia regionale per il lavoro, l’Ausl Romagna, l’Inail, Camera di Commercio, Cgil, Cisl, Uil e Ugl. L’accordo, elaborato all’interno del tavolo provinciale ‘Salute e sicurezza’, rappresenta un’iniziativa concreta in linea con la strategia attuativa del ’Patto per il lavoro e per il clima’. Il protocollo ha durata per ora triennale, ma può essere rinnovato. La sottoscrizione coinvolge istituzioni pubbliche locali, enti di controllo e le organizzazioni sindacali, creando una rete di collaborazione ampia e rappresentativa per affrontare le sfide della sicurezza e della legalità nel mondo del lavoro attraverso l’educazione delle nuove generazioni. Le attività programmate includono: progettazione e gestione di corsi di formazione nelle scuole superiori sul tema della sicurezza e della legalità; iniziative di presentazione e convegni informativi che coinvolgeranno direttamente le scuole e campagne di comunicazione con il fine di sensibilizzare gli attori coinvolti nel progetto che avranno anche modo di analizzare insieme i dati forniti dagli enti e dagli organismi competenti in materia.