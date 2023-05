Le scuse del sindaco di Forlì "Non siamo stati perfetti"

Quando dice la parola "comunità", la voce del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini si incrina, le lacrime sono a un passo. Ha assistito alla messa del vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, ai Romiti, quartiere epicentro dell’alluvione, in prima fila ma defilato (nel teatro al posto della chiesa inagibile), con la giacca della Protezione civile senza fascia tricolore. Prende la parola e si rivolge ai presenti: "Chiedo scusa, mi sento di dirlo, perché l’organizzazione non può essere perfetta".

Nel suo breve discorso tocca le storie personali ("Ho visto storie scomparire, ricordi e oggetti personali buttati via") e temi collettivi ("abbiamo perso l’agricoltura migliore d’Europa") per torna sul tema che lo commuove: "Nonostante tutto, ci sono cose positive: gli scout, i ragazzi, gli universitari che danno una mano. Attacchiamoci a questo per ripartire, diamoci una mano l’un l’altro".