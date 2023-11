Le sfide della sanità: "Fascicolo elettronico, così anche gli anziani imparano ad usarlo"

La Pubblica Amministrazione incontra i cittadini. Si è svolto ieri pomeriggio, allo sportello unico di via Colombo, un incontro per scoprire tutte le funzioni del Fascicolo sanitario elettronico insieme agli operatori dell’Ausl Romagna. Circa cinquanta le persone presenti, per lo più anziani con poca dimestichezza con la tecnologia ma con il desiderio di imparare a usare questo strumento digitale utile per la salute. "A volte questi dispositivi possono essere difficili da comprendere – spiega Patrizia Babini, direttrice della piattaforma amministrativa Forlì - Ravenna –. Gli incontri servono proprio a sciogliere tutti i dubbi sull’argomento e ad avere a disposizione dei professionisti per poter svolgere insieme i passaggi necessari all’attivazione prima della Spid e successivamente del Fascicolo sanitario elettronico. Abbiamo iniziato nella provincia di Ravenna e a breve sono previsti altri momenti formativi anche in altre sedi territoriali del comprensorio forlivese".

Per garantire che l’incontro fosse accessibile a tutti, gli interventi sono stati tradotti nella lingua dei segni italiana: "Abbiamo avviato – continua Babini – una collaborazione con l’Associazione italiana sordi, in modo da essere più inclusivi. Stiamo organizzando incontri dedicati anche nelle loro sedi". L’atrio è stato allestito appositamente per l’occasione, con le sedie disposte in semicerchio in modo da garantire maggiore coinvolgimento e dialogo tra i cittadini, con le loro domande, e gli operatori. "Il fascicolo sanitario – sottolineano le relatrici Valentina Castellani e Camilla Giallongo – è come un cassettino virtuale che contiene i nostri dati sanitari passati e presenti. Per poter accedere tramite pc o app occorre una chiave d’accesso, come la carta d’identità elettronica con il relativo pin oppure lo Spid; una volta entrati sarà possibile eseguire numerose azioni come cambiare il medico di base, vedere i referti di analisi e visite, scaricare i certificati di vaccinazione". Negli ultimi anni la digitalizzazione ha cambiato radicalmente la relazione tra le persone e gli enti pubblici, la sfida è quindi andare oltre la rigidità dei processi mettendo al centro il cittadino.

L’efficacia di questo tipo di incontri si percepisce dalle numerose e puntuali domande che le persone hanno fatto durante la proiezione delle slide: "Se il mio medico di base va in pensione, il mio fascicolo resta attivo?", "Da dove scarico l’esenzione per reddito?", "Siamo io e mia moglie con un unico numero di cellulare, come facciamo ad attivare lo Spid?" e ancora "Posso delegare qualcuno di mia fiducia per entrare nel fascicolo?". Domande molto concrete, che hanno trovato risposta agli sportelli aperti per l’occasione dove gli operatori hanno assistito i presenti passo dopo passo.

Il nuovo che avanza rischia di lasciare indietro i più fragili, le leve principali per far fronte a questo potenziale rischio sono proprio quelle di accrescere le competenze e diffondere una cultura digitale. "Dovrebbero farne di più di incontri di questo tipo – spiega decisa la signora Luana –, è stato utilissimo. Io e mio marito ci abbiamo provato più volte ma senza riuscire mai a finire la procedura; è molto macchinosa per chi come me sa a malapena mandare un messaggio. Oggi siamo finalmente riusciti a capirne di più e ad attivare il fascicolo per entrambi".

Valentina Paiano