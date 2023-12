Le sfide di Conad. Tre miliardi di fatturato e crescita del 12% nonostante l’inflazione

"Il 2023 è stato un anno importante con il trasferimento nella nuova sede di Palazzo Sidera, ma soprattutto per le sfide affrontate in un mercato della grande distribuzione sempre più competitivo e con una forte inflazione alimentare al 9%, con un impatto sui consumatori e sulle loro scelte d’acquisto". Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad disegna uno scenario in chiaro-scuro in un settore che, nel territorio forlivese, sta vedendo il proliferare di punti vendita, con una concorrenza sempre più forte.

"Un quadro complesso – precisa – e una crescita frenetica, frutto anche, come è avvenuto in alcune città del Veneto, di scelte urbanistiche non assennate. Non essendoci capacità attrattiva da fuori città di clientela per i supermercati non credo che Forlì sia in grado di sostenere tutti questi punti vendita, per cui ci sarà una selezione".

"Sono 3 i miliardi di euro di fatturato complessivo per l’anno in corso su tutta la rete della distribuzione – afferma il direttore operativo Valentino Colantuono – con una crescita del 12% nonostante la forte inflazione. I consumatori hanno aumentato le visite nei punti vendita, ma con una capacità di spesa minore, con un incremento per i negozi di prossimità, mentre i centri commerciali e gli ipermercati soffrono. Noi ci impegniamo a tenere bloccati i prezzi del paniere Bassi & Fissi, contribuendo a contenere il carovita".

"Palazzo Sidera – spiega il presidente Maurizio Pelliconi – è l’ultimo tassello della bella storia forlivese di Conad che nasce nel 1959 e attraverso una crescita continua, innovazione ed acquisizioni ha portato il sistema dei Commercianti indipendenti associati a fare business sul territorio, mettendo in relazione le varie generazioni e lasciando una bella eredità ai giovani che gestiranno il prossimo futuro economico".

Conad si conferma quindi il primo operatore della grande distribuzione italiana, con un forte vocazione locale e in quest’ottica "Palazzo Sidera è un vero e proprio polo, entrato da poco in piena operatività-precisa Panzavolta-che significa sia benessere per i 185 dipendenti che operano nella sola palazzina che tutela dell’ambiente". Un edificio infatti a basso impatto energetico con spazi creati ad hoc per ospitare corsi di formazione per il personale addetto ai punti vendita e riunire tutti i soci negli incontri periodici che si svolgono durante l’anno. Conad ha infatti una rete multicanale di 266 punti vendita nel nord est della penisola, con un sistema, comprese le società e le cooperative, che occupa oltre 11mila persone.

"Negli ultimi cinque anni – afferma Panzavolta – abbiamo elargito 600mila euro in sponsorizzazioni e 1 milione e 400mila euro in erogazioni liberali, oltre ad investimenti, solo a Forlì, per 120 milioni che saliranno entro breve tempo a 200 per un impegno che verrà riconfermato anche in futuro, Auditorium della musica in primis".

Gianni Bonali