Le sonate 3 e 7 di Beethoven con i musicisti Tranzillo e Pascucci

Dopo il grande successo del Concerto per Nassirya, alla Chiesa dei Santi Carlo e Ambrogio a Roma, continua con la rassegna ’Genio e Gioventù’ la programmazione della Young Musicians European Orchestra, organizzata con Emilia Romagna Festival e Fondazione Masini nell’ambito del ciclo Forlì Grande Musica che raccoglie una serie di concerti fino alla primavera. In pochi mesi verranno eseguite le 10 Sonate per violino e pianoforte di Beethoven, affidate a giovanissimi musicisti della Orchestra. Secondo il Vicepresidente di Ymeo, Martino Colombo: "Si tratta di un’iniziativa che vuole contribuire alla costruzione e al consolidamento del pubblico forlivese, coinvolgendo anche gli studenti di musica della città, anche in preparazione del nuovo Auditorium". Si inizia domani alle 11 nella Sala Sangiorgi dell’Istituto Masini con la violinista Federica Tranzillo e il pianista Lorenzo Pascucci (nella foto) impegnati nelle Sonate numero 3 e 7 del compositore di Bonn. Federica si è già esibita a Forlì in orchestra nel ruolo di primo violino ed è considerata uno dei violinisti emergenti dell’ultima generazione. I biglietti, del costo di 1 euro, saranno disponibili presso l’Istituto Masini il giorno del concerto. Per info: erconcerti1@yahoo.it