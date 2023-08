‘Le Stagioni’ di Vivaldi con Frisoni e la Our Youth Orchestra

L’abbazia dantesca di San Benedetto in Alpe ospiterà domani, alle 21, il secondo concerto della rassegna annuale di musica organizzata da Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Portico. Quest’anno ErConcerti, in collaborazione con la Young Musicians European Orchestra e l’Associazione Capire la Musica, ha moltiplicato le sue iniziative dei Comuni colpiti dall’alluvione per aiutare anche con l’arte la rinascita di questi territori che hanno subito tanti danni.

Durante la serata sarà eseguito uno dei brani più popolari di sempre: il ciclo ‘Le Stagioni’ di Antonio Vivaldi.

Com’è noto si tratta di 4 concerti per violino e orchestra, basati su altrettanti sonetti che descrivono con molta libertà e molta modernità lo scorrere delle stagioni meteorologiche. Per l’occasione si esibirà il giovanissimo violinista Umberto Frisoni accompagnato dalla Our Youth Orchestra, un complesso giovanile che collabora con l’Orchestra dei Giovani Europei del maestro Paolo Olmi.

L’ingresso è libero e gratuito. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo del Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna e Comune di Portico e San Benedetto.

Molto suggestivo è anche il luogo che ospita il concerto: l’abbazia benedettina, fondata intorno all’843-855 dai Benedettini, ricostruita nel 1021 da San Romualdo e dall’imperatore Ottone III e trasformata come si vede attualmente nel 1726.

Durante il suo esilio in Romagna ospitò anche Dante Alighieri che nel XVI canto dell’Infermo celebra la cascata dell’Acquacheta.

Quinto Cappelli