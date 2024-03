Le storie dei baristi. Voti al Carlino in extremis, ma sempre in prima linea

L’edizione 2023/24 del ‘miglior barista’ è giunta al termine con la classifica definitiva a fine febbraio e la classifica della scorsa settimana: oltre 21mila tagliandi complessivi, 21 professionisti votati. Tra questi, ci sono state anche new entry degli ultimi giorni, storie che non c’è stato tempo di raccontare come abbiamo fatto per tutti gli altri durante i quattro mesi dell’iniziativa. Come hanno sottolineato, anche durante la premiazione, i partner dell’iniziativa Ascom-Confcommercio, Fipe ed Estados Cafè, il principale obiettivo è quello di fare emergere la professionalità e l’importanza di un’intera categoria. Da questo punto di vista, la classifica – vinta quest’anno da Serena Mariotto del bar pasticceria Amadori in viale dell’Appennino a San Martino in Strada – è solo un gioco.

Per esempio è entrata in classifica Chiara Pieraccini, meldolese classe 1989, al 12° posto con una dote di 256 tagliandi. Chiara è cresciuta nell’attività di famiglia, il bar Dozza di Meldola. Recentemente vissuto un’importante evoluzione: "All’inizio era un locale unico – spiega –, poi mio padre e sua sorella lo hanno diviso ma quest’anno siamo riusciti a riunificarlo". Del suo lavoro le piacciono soprattutto le mattine, ma il suo segreto è metterci sempre il cuore: "Questo è il mio hobby, mi piace cercare cose nuove e anche tanti ragazzi che lavorano qui lo vivono così, non come peso. È questo il nostro punto forte".

Da anni i volti del bar Dozza sono nella classifica del ‘miglior barista’: in questa edizione ha fatto capolino anche Chiara Fabbri, 31enne arrivata 18ª con 63 tagliandi: "Lavoro qui da 6 anni e ormai sono il ‘braccio destro delle mattine’ – racconta –. Amo il rapporto con le persone in questa fase, è un approccio diverso dalla sera per il modo con cui ti confronti". Lavorare di mattina permette a Chiara anche di dedicarsi a un progetto personale: un servizio di stampa 3D. "Ho creato insieme a mio fratello ‘Italian 3D Lab’, siamo molto carichi. Lavorare al bar insegna tanto a livello di gestione, e ora lo sto mettendo tutto a frutto anche in un altro ambito". In tutto ciò che fa, Chiara è guidata dalla passione: "Per me è un orgoglio essere riconosciuta, io pretendo molto da me stessa perché ci tengo tanto a dimostrare che per me non è un semplice lavoro".

Anche il ‘Caffè dei Corsi’, storica attività di via delle Torri a Forlì, è entrata nuovamente in classifica con il 14° posto di Giorgio Corsi (137 coupon), proprietario dal 2008. In tutti questi anni il settore è cambiato, ma la sua attività è rimasta centrale in zona. "Prima che aprissimo, il locale era stato chiuso per tanto tempo – ricorda Giorgio –. I primi tempi sono stati abbastanza difficili ma siamo sempre cresciuti, anche dopo il Covid". Il successo del suo approccio è testimoniato dal fatto di essere stato votato di nuovo: "È un orgoglio essere in classifica, significa che la gente è contenta di come svolgo il mio lavoro, sono felice".

Ad accompagnare i volti di bar noti c’è una new entry che ha appena aperto la sua attività – la nostra iniziativa volgeva ormai già al termine – ma si è già fatta ugualmente amare dalla clientela: 126 voti e 15° posto per Laura Torelli, proprietaria del bar ‘La Mora’ a Terra del Sole, al quale ha appena dato nuova vita. "Ho sempre lavorato a contatto con pubblico, sono stata macellaia, in pizzeria, supermercati, bar – spiega Laura –. Io e mio marito abbiamo deciso di fare un cambiamento radicale a 50 anni, abbiamo inaugurato il 13 gennaio e abbiamo iniziato alla grande". La volontà era creare un ambiente accogliente e familiare: "Sono qui dalle 6 di mattina alle 8 di sera, a mezzogiorno i sughi li cucino io. Vorrei farmi conoscere con eventi, musica dal vivo, cose diverse dal solito". Ne avrà l’opportunità anche col ‘miglior barista’, che ha già confermato la prossima edizione.

Martina Mastelloni