Le suggestive melodie del Lympha Trio

Il Forlimpopoli Folk Club torna in Sala Aramini (via Ghinozzi 3), oggi alle 17, con la proposta del Lympha Trio, ensemble tutto al femminile che con grazia e musicalità accompagnerà il pubblico in un viaggio nelle tradizioni di tanti mondi diversi. il Lympha Trio è composto da Anna Di Iorio all’arpa celtica, Alessandra Antimi al flauto traverso e Valentina Fabbri Valenzuela al violino.

Arpa, flauto e violino faranno viaggiare nel tempo e nello spazio attraverso dolci canzoni, melodie e storie. Un viaggio sotto la pioggia irlandese, attraverso un oceano di tradizioni dal balfolk francese ai canti sefarditi e le danze ebraiche. Melodie sacre, rinascimentali e popolari con radici in ogni angolo del mondo, sono sorgente di arte, vita e attualità.

Anna Di Iorio, amore per le corde fin dall’infanzia, compie studi classici di violino, pianoforte, musica da camera e orchestra presso la scuola Vassura Baroncini di Imola; poi nel 2009 scopre l’arpa celtica attraverso la Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, avvicinandosi alla musica antica, medievale, popolare e sperimentando un nuovo approccio musicale, più creativo ed espressivo.

Alessandra Antimi inizia molto presto gli studi di flauto traverso all’Istituto Musicale A. Masini della sua città natale, Forlì, e li riprende a pieno titolo nel 2014 avvicinandosi a vari stili musicali. Ha fatto parte della Pink Orchestra della scuola di musica Rossini di Castrocaro e Terra del Sole e attualmente suona in un gruppo Balfolk di Rimini.

Valentina Fabbri Valenzuela all’età di 11 anni, in Cile, inizia lo studio del violino e viaggiando per il mondo impara ad amare sonorità, ritmi e melodie lontane, tra danze e canti tradizionali. Ha partecipato come cantante e violinista a diversi ensemble di musica da camera, classica e popolare. Ha registrato vari cd musicali. Ingresso a offerta libera. Per informazioni www.musicapopolare.net.

Matteo Bondi