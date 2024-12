‘Le tavole del tempo’ di Accorsi alla Galleria Wundergrafik

Alla Galleria Wundergrafik (via Leone Cobelli 34) si chiude la mostra ‘Le tavole del tempo’ della pittrice Franca Accorsi, nata in Venezuela. Le opere esposte sono disegni che ritraggono frammenti d’arte del passato o particolari di edifici di varie città, realizzati in modo attento, preciso e raffinato. Sono 18 opere, ciascuna ricca di particolari (fra i quali sono presenti anche elementi appartenenti a Forlì), soprattutto riferiti alla Firenze Rinascimentale come opere di Michelangelo, Brunelleschi, Leonardo delle quali sono riprodotti frammenti dalla forte carica simbolica senza però che l’immagine risulti statica, perchè sono presenti elementi appartenenti alla cultura italiana in cui.

"Lo spettatore vi entra di sorpresa – scrive Davide Boschini – e i suoi occhi e le sue orecchie lo guideranno in un percorso unico, alla scoperta di un concetto tanto semplice, quanto totalizzante: il Tempo".

La precisione e la raffinatezza delle opere rivelano la cura e la sensibilità dell’artista nel saper cogliere la bellezza e l’eleganza delle forme e di comunicarle ai visitatori. La mostra è visitabile oggi dalle 18 e al mattino su appuntamento (351.7496266; info@wundergrafik.com).

Rosanna Ricci