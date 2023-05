Le Terme: "Parco prezioso contro l’esondazione. Ripristino avviato"

Se il cuore di Castrocaro e il suo patrimonio sono stati in gran parte preservati dall’esondazione del Montone, merito va al monumentale parco delle Terme, ricco di biodiversità e sottoposto a costante manutenzione. E’ quanto emerge in seno al grande presidio che comprende stabilimenti termali, Grand Hotel e Lucia Magnani Health Clinic, gestito da Long Life Formula, società del gruppo sanitario Gvm Care & Research.

"La recente alluvione che ha colpito la Regione Emilia-Romagna – si legge nella nota diramata da viale Marconi – ha messo in luce una serie di problematiche ambientali e sfide ecologiche che il nostro Paese ha il compito di cogliere e affrontare per garantire l’incolumità dei territori e delle nostre comunità". Per contenere i danni da eventi calamitosi si rende indispensabile l’adozione di azioni necessarie "a fronteggiare gli effetti negativi del cambiamento climatico attraverso la preservazione dell’ambiente e della biodiversità locale". In tale prospettiva il parco delle Terme di Castrocaro può essere considerato "un esempio positivo e virtuoso dell’azione umana". Gli 8 ettari dello splendido giardino dei primi del ‘900, punteggiati da maestosi alberi centenari comee sequoie sempreverdi lecci, querce, cedri dell’Himalaya, piante fiorite e officinali, sono infatti oggetto di cure ottimali.

"Il forte impegno del complesso termale a sostegno costante della biodiversità ha permesso, in parte grazie al processo di assorbimento del terreno e in parte grazie ai livelli del suolo più bassi, di ridurre una buona parte dell’acqua che stava invadendo la città". La preservazione della biodiversità è considerata fondamentale per favorire l’efficienza degli ecosistemi naturali nel recupero di alterazioni generate da pressioni d’acqua. "In attesa che la natura faccia il suo corso – concludono dal presidio termale –, personale e specialisti del verde sono all’opera per garantire il ripristino dell’oasi verde con l’obiettivo di riportare il parco al suo splendore".

Francesca Miccoli