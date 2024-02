Le ’Terre inabitate’ di Furini in mostra da Wundergrafik

‘Terre inabitate’ è il titolo della personale del pittore ferrarese Riccardo Furini allestita, fino al 24 febbraio, alla Galleria Wundergrafik di via Cobelli 34, Forlì. Il percorso della mostra propone paesaggi abbandonati in cui non è presente la figura umana e che inducono ad immaginare ambienti in cui il rapporto uomo / natura diviene inesistente. Tuttavia questi paesaggi così solitari non dimenticano la luce e i colori, offrendo spiragli alla speranza. Furini lascia libero spazio alla fantasia e nelle sue opere è presente un profondo amore per la natura tanto che, pur non essendo presente nei quadri alcuna immagine di essere vivente, questi dipinti comunicano l’amore per la natura e per la bellezza e coinvolgono il visitatore in percorsi che uniscono alla riflessione anche tante emozioni. Questo, infatti, è lo scopo dell’arte: superare i confini e aprirsi sempre a nuove vie e a nuove possibilità immaginative per raggiungere l’armonia fra sogno e realtà ossia verso un ‘altrove’. Nonostante l’apparente desolazione del paesaggio, in realtà queste opere, oltre alla sensibilità estetica e creativa, sono un omaggio di amore alla natura e un invito a non trascurarla e a lottare per un futuro migliore. Orario: 10-12 e 17-19.

Rosanna Ricci