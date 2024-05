Le ’Trame’ di Giunchedi da oggi in mostra nella sala Bertozzi

Nella sala mostre della rocca di Forlimpopoli, intitolata a ‘Mario Bertozzi’, si inaugura oggi alle 17,30 la personale dell’artista Graziella Giunchedi dal titolo ‘Trame’. Al taglio del nastro interverranno le autorità e l’artista Giuseppe Bertolino. L’esposizione, che rimarrà allestita fino al 1 giugno, è organizzata dall’associazione Cava Forever Group Aps di Forlì è gode del patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Graziella Giunchedi, forlivese, è un’artista dalla carriera poliedrica. La sua formazione, dapprima all’Istituto d’arte di Forlì e poi all’Accademia di Belle Arti di Bologna, insieme alla successiva docenza, hanno contribuito a plasmare il suo approccio artistico. L’elemento centrale della sua produzione artistica è la rappresentazione del tema intrinseco della memoria. Enfatizzando l’indagine sulla fisionomia come elemento che porta l’essere umano a confrontarsi con sé stesso e con il mondo, Giunchedi trasmette, attraverso le sue opere, un profondo mistero, diventando un canto di disperazione, insofferenza e impotenza nei confronti di una società ancorata alle banalità del quotidiano. Le sue opere raccontano l’omologazione della società contemporanea verso il basso, raccontano, con tratti decisi e con una particolare attenzione all’uso del colore, la violenza del mondo di oggi. Sarà possibile visitare la mostra il giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16 alle ore 18,30. Per appuntamento in altri giorni si può telefonare al 320 426 7142.

Matteo Bondi