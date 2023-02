"Le tue figlie e io vicino a te ogni giorno"

Per Giancarlo da Consuelo

84 lune di noi. Ti amo

***

Maicol hai segnato tanti canestri sulla sirena, a meno di dieci secondi dalla fine, ma ne hai anche sbagliati altrettanti tanti. Ma quando ci siamo affidati alla nostra di partita, il tiro è stato decisivo. Ed è per questo che alla fine abbiamo vinto tutto!

Erica

***

Buon terzo anniversario e buon San Valentino, sei il mio regalo più prezioso che la vita mi ha dato. Da Patrizia a Gianni

***

Per Andrea da Federica e Vittoria. San Valentino è l’occasione per farti un regalo originale. Le tue figlie ed io siamo vicino a te ogni giorno, soprattutto in questo momento che la vita ci sta riservando momenti difficili, che sembrano non abbandonarci da qualche anno. Tuttavia, il nostro amore per te è più grande e più forte di tutto quello che ci sta capitando... Forza che insieme siamo una squadra. questo è un augurio d’amore tutto per te...

***

Cara Luisa ricordo ancora quando ti ho visto la prima volta…codini e un sorriso meraviglioso. Quel giorno ho capito che la mia vita sarebbe cambiata! Sono un ragazzo fortunato perché m’hanno regalato un sogno. Sono fortunato perché non c’è niente che ho bisogno. E quando viene sera e tornerò da te... È andata com’è andata, la fortuna è di incontrarti ancora. Ti Amo, Augusto

***

Per Enzo

Ti dedico i miei sorrisi perché tu ne sei la ragione. Una delle più belle emozioni della mia vita è essere parte della tua. Amarti mi dà la forza di essere me stessa. Tu mi mi capisci davvero, nel bene e nel male, nei pregi e nei difetti. Con tanto amore, tua moglie Susanna