Le vacanze: "Dall’estero ai borghi, voglia di esperienze"

di Maddalena de FranchisUn ombrellone chiuso in una spiaggia italiana semideserta: sarà forse questa l’istantanea che ci ricorderà l’estate 2025? Mentre gli operatori balneari lamentano una contrazione tra il 20 e il 30% rispetto agli anni precedenti e le associazioni dei consumatori continuano a diramare allarmi sugli esborsi sopportati dalle famiglie al mare, le agenzie viaggi e i consulenti del turismo organizzato forlivesi replicano che non si è persa la voglia di andare in vacanza, anzi. Ci sono però modalità diverse di trascorrere la bella stagione.

Chi si affida a questi operatori per l’organizzazione di viaggi di gruppo e itinerari di medio-lungo raggio, con esperienze su misura e servizi personalizzati, non risentirebbe delle ristrettezze di budget attualmente sperimentate, nel nostro Paese, dal cosiddetto ‘ceto medio’. Ne è convinto Gianluca Ramilli, titolare della storica agenzia Viaggi Ramilli, presente in città dal 1960: "Mi piace definire i nostri clienti viaggiatori, non vacanzieri – esordisce –. Hanno una passione, alla quale dedicano un cospicuo investimento di tempo e risorse. Il nostro bacino d’utenza comprende non solo Forlì, ma tutta l’Emilia-Romagna: finora non abbiamo notato alcun calo rispetto agli anni precedenti. Ma noi lavoriamo dodici mesi all’anno".

Sì, perché chi può scegliere se andare in vacanza in agosto o in altri periodi dell’anno opta, di solito, per la seconda ipotesi, come conferma Norma Bellini, titolare – assieme al marito Benito Biondini – dell’agenzia Biondini Viaggi, specializzata nei viaggi di gruppo. "Nel mese di agosto – dichiara – abbiamo notato un discreto calo rispetto a un anno fa: da qualche anno, chi può scegliere preferisce giugno o settembre". Non così da Womtravel, agenzia viaggi in viale Risorgimento: "Chi può scegliere rappresenta a tutt’oggi una minoranza – dicono le operatrici –, tutti gli altri devono adeguarsi alla chiusura di aziende e uffici e, dunque, fanno le ferie ad agosto come sempre".

Quanto alle destinazioni, ce n’è una, in particolare, su cui le agenzie specializzate nei viaggi di lungo raggio sono sicuramente concordi: gli Stati Uniti. "Il primo posto degli Usa è intangibile, anzi, le richieste crescono di anno in anno", dichiara Ramilli. Nella classifica da lui stilata, al secondo posto nelle preferenze si piazzano i Paesi del Nord Europa, Islanda e Danimarca in primis: "Pur essendo entrambe assai costose, soddisfano quella richiesta di natura e vacanza outdoor che, dopo il Covid, non si è mai fermata". In terza posizione il Giappone, ma salgono anche Sudafrica e Brasile.

Da Womtravel, invece, subito dopo gli ‘intoccabili’ Usa c’è il mar Rosso, gettonato anche in pieno agosto. Biondini Viaggi, il cui core business sono le destinazioni italiane ed europee, concorda sul boom delle vacanze outdoor: "In Italia, oltre alla montagna, in questo periodo vanno forte i laghi e i piccoli borghi", afferma Norma Bellini.

Capitolo servizi: se la richiesta di qualità elevata (nelle strutture, nelle escursioni e non solo) è pressoché scontata, ciò che gli operatori hanno notato è un incremento nella richiesta di ‘esperienze’. Qualche esempio? L’aperitivo al tramonto in cima al grattacielo One Vanderbilt, inaugurato a Manhattan nel 2021, o le esperienze di ‘sostenibilità di lusso’, come l’alloggio in eco-resort di pregio o la partecipazione a esperienze di conservazione naturale. "È ciò che fa la differenza rispetto a un ‘viaggio-fai-da-te’ – conclude Gianluca Ramilli –. Noi le chiamiamo ‘attività esperenziali’ e sono vere e proprie emozioni da portare a casa: per aggiungerle al proprio viaggio, i clienti sono disposti a spendere cifre sempre più consistenti".