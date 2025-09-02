Le vacanze dei sacerdoti. Omaggio a papa Luciani

Il vescovo, mons. Livio Corazza, e 12 sacerdoti della diocesi di Forlì-Bertinoro hanno trascorso insieme alcuni giorni di vacanza in montagna a Caprile di Belluno, dove sono stati ospiti della Casa Don Bughetti-Don Favaretto dal 25 al 29 agosto. Durante la permanenza i sacerdoti hanno pregato insieme e hanno celebrato la messa il 26 agosto, memoria del Beato Papa Giovanni Paolo I, a Canale d’Agordo, paese che ha dato i natali ad Albino Luciani. La liturgia è stata presieduta da mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, e concelebrata da mons. Renato Marangoni, vescovo di Belluno.

Non è mancato il tempo per la riflessione e il dialogo su alcuni testi proposti da mons. Corazza, fra cui la lettera aperta dei vescovi italiani al Governo e al Parlamento sulla situazione e il futuro delle aree interne, e il discorso di Papa Leone XIV alla Conferenza episcopale italiana durante l’incontro del 17 giugno, con il forte invito all’educazione al dialogo e alla non violenza perché ogni comunità diventi "una casa della pace". Questo tema sarà al centro del prossimo anno pastorale.

Per i sacerdoti è stato anche il tempo del riposo, della convivialità, di qualche sfida a carte e delle escursioni, come quella al Col Fertazza, con la vista delle cime della Marmolada, del Civetta, del Pelmo e dell’Antelao, al rifugio Averau, nella zona Lagazuoi, Cinque Torri e passo Giau, e tra le alte pareti di roccia dei Serrai di Sottoguda.

Hanno partecipato il vicario generale della diocesi, don Enrico Casadei, i parroci don Enzo Scaioli (Coriano), don Roberto Rossi (Regina Pacis) con il collaboratore don Liviju Varghese, don Massimo Masini (Unità pastorale di San Martino in Strada), don Stefano Vasumini (San Martino in Villafranca), don Giovanni Severi (Unità pastorale del Ronco), don Stefano Pascucci (Forlimpopoli), don Rino Giunchi (Capocolle) e don Vittorio Zattini (San Pietro in Vincoli), poi il cappellano dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni don Domenico Ghetti, e del carcere, don Enzo Zannoni. I preti si preparano ora al nuovo anno pastorale e si incontreranno di nuovo tutti insieme il 9 e 10 settembre nel seminario di Forlì e l’11 a Faenza per tre giorni di formazione.

Alessandro Rondoni