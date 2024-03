Le vetrine consapevoli: "Endometriosi, 550 visite in ospedale in un anno". Sensibilizzazione al via

Sbocciano, il 16 e 17 marzo, a Forlì e in tante altre piazze italiane, i ‘Fiori della consapevolezza’ dell’Associazione Progetto Endometriosi - Ape per fare informazione sulla malattia che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia. In occasione di questa iniziativa le volontarie Ape allestiranno tavoli informativi in cui trovare le gerbere in vaso e i semi del girasole con le istruzioni per coltivarlo. "La scelta di queste piante è simbolica – spiega Annalisa Frassineti, presidente dell’associazione – ed è una metafora della necessità di prendersi cura della propria salute. La forza del girasole e la delicatezza della gerbera racchiudono l’essenza di questa campagna a sostegno delle donne".

Non solo, per sensibilizzare su questo tema Ape ha proposto agli esercenti del territorio di allestire le ‘Vetrine consapevoli’, con simboli e materiale informativo da distribuire ai clienti. L’endometriosi – tra le malattie più cercate su Google nel 2023 – è ancora una patologia poco conosciuta e difficile da riconoscere e su cui grava un ritardo diagnostico che va dai 5 agli 8 anni. "È difficile stimare – spiega Luca Savelli, direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia – quante donne sono affette da questa patologia. A Forlì abbiamo un ambulatorio specialistico aperto tre volte a settimana. Lo scorso anno sono state 550 le visite per endometriosi di cui 145 prime visite e 60 interventi. I trattamenti chirurgici vengono sempre meno utilizzati perché si cerca di preservare la pelvi seguendo una corretta terapia farmacologica".

Da qui, l’importanza di fare corretta informazione per aiutare le donne a fare diagnosi: "L’Ape a Forlì è nata nel 2014 - continua Frassineti – e da allora ci occupiamo di formare gratuitamente il personale sanitario con corsi specifici sulla malattia e gli studenti del triennio superiore per sensibilizzarli a fare diagnosi precoce. Siamo sempre alla ricerca di scuole che vogliono aderire al nostro progetto". L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica i cui sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, infertilità nel 35% dei casi. Le volontarie Ape saranno presenti con i ‘Fiori della consapevolezza’ domani in viale Bologna presso il mercato di Campagna Amica dalle 8 alle 14. Il ricavato sarà utilizzato per la formazione medica e migliorare i percorsi terapeutici per l’endometriosi.

Valentina Paiano