‘Le vie dei Medici’: un progetto per promuovere Terra del Sole

Un nuovo progetto per promuovere Terra del Sole sarà presentato domani alle 10 nel Palazzo pretorio, teatro del convegno organizzato da Italia Nostra sul tema ‘Le vie dei Medici’, Museo diffuso en plein air. L’iniziativa, che ha respiro europeo e va in scena nel 460° anniversario dalla fondazione di Eliopoli, intende incentivare un itinerario turistico-culturale dedicato alle città fondate dal Granduca Cosimo I°, scomparso 450 anni fa.

Sarà anche l’occasione per affrontare la tematica ‘L’Uomo, la natura, il clima’, con un approfondimento sul rapporto fra urbanistica e paesaggio di tre città medicee ai confini del Granducato: oltre a Terra del Sole, Porto Ferraio, in provincia di Livorno, e Sasso di Simone, nell’aretino. "Le Vie dei Medici rappresenta un progetto di rete partito dal basso, per valorizzare la Toscana diffusa, attraverso itinerari tematici e geografici che travalicano i confini toscani – spiega Patrizia Vezzosi, l’ideatrice e responsabile del progetto –. Dopo vent’anni di attività e riconoscimenti, come la menzione nella rivista Forbes del 2019, ci proponiamo come itinerario culturale del Consiglio d’Europa, strutturando uno sviluppo interregionale e internazionale che valorizzi i territori attraverso la delocalizzazione e la destagionalizzazione". Secondo la docente il coinvolgimento di Terra del Sole rappresenta "un’ottima notizia nell’ambito di una rete sempre più rappresentativa e partecipata". Dopo i saluti del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi, del primo cittadino di Sestino Franco Dori e del presidente della Pro loco medicea, Andrea Bandini, interverranno il prof Domenico Taddei, l’architetto Massimo Bottini, il fotografo Silvano Bacciardi e la stessa professoressa Vezzosi. Presenzieranno all’evento, inoltre, il presidente dell’Istituto Italiano Castelli Emilia Romagna, architetto Guido Gozzi, e la presidente della sezione forlivese di Fidapa, avvocatp Patrizia Graziani.

Francesca Miccoli