"Le visite su appuntamento? Svantaggiose"

Il dottor Vincenzo Giordano nel 2016 andò in pensione, dopo 41 anni di servizio come medico di base a Modigliana. Da anni è residente in Portogallo, ma ciò non gli impedisce di seguire quanto accade in paese e, soprattutto, la polemica di questi giorni sui servizi sanitari nella Casa di Comunità tra amministrazione comunale e Asl Romagna da una parte, e i due capigruppo di minoranza dall’altra.

"La cosa che mi meraviglia però – sostiene Giordano – è che nessuno sollevi la questione dell’accesso all’ambulatorio del medico di medicina generale ‘su appuntamento’, una pratica che è in vigore a Modigliana da qualche anno".

L’accesso telefonico regolato da segretarie-centraliniste è previsto dall’attuale Accordo collettivo nazionale e indicato come preferibile per l’erogazione del servizio. "Mi chiedo però – spiega il medico – se questo modello rappresenti davvero un progresso per gli assistiti, infatti è oneroso, in quanto necessita di due segretarie. Allora sarebbe meglio avere due infermiere a gestire il servizio di assistenza domiciliare. Questa è una delle cause della inefficienza del ‘filtro’ verso il Pronto soccorso, perché l’assistito non potendo essere ricevuto dal proprio medico nel momento del bisogno si recherà al Pronto soccorso, anche se non necessario".

Non solo: secondo Giordano, il servizio è "ostativo alla pluralità degli accessi presso il medico di medicina generale durante l’anno, senza i quali non è possibile la ‘conciliazione’ terapeutica, ossia la valutazione ripetuta nel tempo delle terapie pluri-farmacologiche al fine di adattarle alle vere necessità dell’assistito".

Aggiunge, il già coordinatore dei medici di base della valle Tramazzo, che non sarà neppure possibile quella conoscenza approfondita della persona-paziente e delle sue problematiche psicologiche, lavorative, familiari ed effettivi bisogni, come sostiene la Medicina Narrativa.

Neppure il fatto che il ricevimento su appuntamento sia così esteso nella medicina di famiglia è indice della sua efficienza né di gradimento da parte degli assistiti. "Gradimento che – secondo il sanitario – dovrebbe essere una delle preoccupazioni principali delle autorità sanitarie ad ogni livello istituzionale, invece l’accordo collettivo nazionale lascia al medico la decisione sul numero di visite per giorno e per ora, dopo aver indicato in 15 ore settimanali, secondo me insufficienti, l’impegno orario ambulatoriale di un professionista con 1500 assistiti, oggi spesso anche con 1800".

Giordano prosegue con alcune considerazioni puntuali: "Io ho sempre considerato il ricevimento su appuntamento una ‘contraddizione nei termini’ e l’ho utilizzato solo in casi particolari e/o su richiesta del paziente, in orari extra-ambulatorio. Sono convinto che dedicare più tempo alla persona-paziente favorendo l’accesso libero e aumentando le ore di ambulatorio, non all’impegno striminzito dell’accordo nazionale, sarebbero davvero la ‘cura’ per mantenere, o tornare, ad una assistenza sanitaria di base amichevole oltreché efficiente".