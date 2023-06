’Le Voci delle Donne’: ecco le vincitrici

Una giornata di festa all’insegna della letteratura al femminile è andata in scena domenica nella biblioteca comunale Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole, teatro dell’XI edizione di ‘InchiostroDonna’, evento promosso dall’associazione socio-culturale VoceDonna. Dopo una mattinata dedicata ai laboratori di scrittura, nel pomeriggio si è svolta la premiazione della VII edizione del concorso letterario nazionale ‘Le Voci delle Donne’ intitolato alle socie onorarie del sodalizio Rita Levi Montalcini, Iris Versari, Fulvia Moscatelli e Giovanna Monti. La giuria del concorso, composta da Annalisa Crociani, Anna Fresu, Gabriella Gianfelici, Carla Grementieri e Alberta Tedioli, aveva annunciato le terne finaliste per svelare poi i nomi delle opere vincitrici da tutta Italia.

Nella sezione poesia si è imposta ‘Ho visto donne sorridere’ di Laura Vargiu (Lomello, Pavia); piazza d’onore per ‘Malala’ di Maria Grazia Doglio (Albenga, Savona) e terzo posto per ‘Canto per le donne iraniane’ di Daniela Cortesi (Forlì). Menzioni per le poesie ‘Fiamme di Afrodite’ di Lucia Raggi (Forlì) e ‘Cuore di giada’ di M. Gloria Nanni (Civitella di Romagna). Nella sezione dei racconti brevi, prima ‘Quel che di me non sai’ di Elisa Marchinetti (Noceto, Parma); argento per ‘Magari!’ di Donatella Gratton (Trieste); terzo posto ex aequo per ‘Prendere parola’ di Anna Balzarro (Roma) e ‘Circe alla guerra ciascuno a modo suo’ di Stefi Pastori (Torino). Menzioni ai racconti ‘Per dono al portatore (Pardon)’ di Daniela Cortesi (Forlì) e ‘Piastrelle azzurre’ di Renata Pieroni (Firenze). Il sodalizio organizzatore ha pubblicato e distribuito, come tradizione, il Taccuino di voceDonna con tutte le poesie e i racconti vincitori e le opere segnalate. Durante la cerimonia è stata data lettura del testo elaborato collettivamente dalle partecipanti al laboratorio mattutino. L’evento è stato impreziosito dall’esposizione di alcune fotografie di Carla Grementieri, tratte dalla sua mostra ‘Sguardi di Donna’, e dall’interpretazione di monologhi da parte dell’attrice Sabina Spazzoli. In chiusura tutti i presenti sono stati coinvolti nella scrittura di un augurio alle rappresentanti dell’universo femminile e mano nella mano hanno gridato al cielo per tre volte lo slogan ‘donna - vita - libertà’. Presente l’assessore Catia Conficoni in rappresentanza del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole che ha patrocinato l’evento.

Francesca Miccoli