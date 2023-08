L’eccidio nazifascista "Importante tramandare i valori di questi giovani"

Sentita e nutrita la partecipazione di gonfaloni, autorità istituzionali, cittadini, uomini in divisa e volontari, per la commemorazione del 79° anniversario dell’eccidio di Ca’ Cornio e San Valentino, organizzata ieri dai Comuni di Modigliana e Tredozio davanti al museo storico di Modigliana ‘don Giovanni Verità’. Sabato un trekking sul ‘Sentiero della Resistenza’ con arrivo a Cà Cornio si era svolto per ricordare i tragici eventi del 18 agosto 1944 che videro l’estremo sacrificio dei quattro partigiani del ‘Battaglione Corbari’, Medaglie d’Oro al valor militare: Adriano Casadei, Silvio Corbari, Arturo Spazzoli e Iris Versari.

"Chi partecipò al Comitato di liberazione nazionale – spiega il sindaco di Modigliana, Jader Dardi – proveniva da tutti i partiti che avevano detto basta al fascismo. La Costituzione è figlia dei partigiani e delle loro lotte. Ci sono legami stretti fra le genti di queste terre, che uniscono i territori della Romagna toscana, al di là dell’appartenenza istituzionale. Ringrazio l’Anpi nazionale che ci ha donato 20mila euro per ripristinare i sentieri".

Poi è intervenuto l’assessore tredoziese Oliviero Benedetti per la sindaca Simona Vietina, assente per ragioni istituzionali. Alessandra Ascari Raccagni, presidente del consiglio comunale di Forlì, ha evidenziato quanto sia "importante la memoria di ragazzi di 20-21 anni che hanno combattuto nel Battaglione Corbari-Casadei e tramandarne i valori, inoltre siamo tutti in un territorio unico e dobbiamo reagire agli eventi come comunità". In seguito hanno parlato Nicolò Bosi, presidente comunale di Faenza, l’assessore del comune di Marradi Valter Scarpi e Marika Cicognani per l’Anpi di Modigliana e Tredozio. Intervento molto applaudito quello del presidente provinciale Anpi, Miro Gori, che ha ricordato Silvio Corbari nel centenario dalla nascita. "Corbari era un ‘anarchico dell’800’ questo per la sua esperienza di vita, anche se era iscritto al partito comunista. Il suo modus operandi era infatti da solitario o in compagnia di Iris, magari con pochissimi compagni. Spazzoli organizzava il battaglione – ha detto Gori –. Mentre Corbari era popolarissimo e coraggiosissimo, un po’ narcisista sul suo cavallo bianco ma leggendario, con l’obiettivo di dimostrare agli impauriti cittadini che il fascismo poteva essere sconfitto e Mussolini sbeffeggiato. Le sue operazioni eclatanti erano funzionali allo scopo. Questo ventenne era all’epoca l’uomo più temuto e ricercato dai nazifascisti".

Giancarlo Aulizio