L’eco del passato a Terra del Sole: concerto di musica antica con il gruppo corale di Castrocaro

Nel 500° anniversario della nascita del grande compositore Giovanni Pierluigi da Palestrina, il gruppo corale di Castrocaro Terme e Terra del Sole e il quartetto di ottoni di Santa Reparata presentano ‘L’eco del passato – concerto di musica antica comunità’.

Alle 20.30, in occasione della della festività di San Giovanni Battista, sarà celebrata la santa messa nell’antica Pieve di Santa Reparata (Terra del Sole, via Biondina 95) e, alle 21.15, il concerto. L’ingresso è aperto a tutti.

"In passato la festa veniva celebrata nel battistero di San Giovanni – spiega il parroco di Terra del Sole e direttore del coro don Marino Tozzi –. Abbiamo deciso di spostare la liturgia nell’antica Pieve per problemi di parcheggio e per consentire la più ampia partecipazione. Un appuntamento che va a concludere l’annata della corale e anche a supplire la mancanza dell’incontro di cori, che negli ultimi anni non si è svolto".

A rendere speciale l’evento anche la presenza di un ospite. "A presentare il concerto sarà il castrocarese Stefano Mengozzi, diplomato in liuto e docente di musicologia all’Università del Michigan, condirettore della rivista Polifonie del Centro Studi Guidoniani di Arezzo e autore di pubblicazioni di prestigio. Un membro del coro come il nostro Cristiano Cavina, controtenore, direttore d’orchestra e fondatore dell’ensemble La Venexiana, venuto a mancare nel 2020".