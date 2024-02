Led su 220 corpi illuminanti: "Grande risparmio per la comunità"

A Castrocaro Terme e Terra del Sole proseguono gli interventi per l’efficientamento energetico attraverso l’ammodernamento a led dell’illuminazione pubblica. In questi giorni è in corso un intervento che riguarderà 220 corpi illuminanti per una spesa di circa 70 mila euro finanziati dallo Stato. Tra le numerose vie interessate via Battisti, via Piave e via Bassetti a Terra del Sole, via Mini, via Maltoni, piazza Martelli e via Pisacane nel centro storico di Castrocaro. E ancora l’intera area mercatale del parcheggio Poggiolini fino a via Cantarelli, via Vianova, via Ravaglioli e via Favelli. Passerà al led anche l’illuminazione del parcheggio di via Conti, del cimitero e via Martiri della Libertà. In alcuni casi verranno sostituite le lampade esistenti, in altri verranno installati corpi illuminanti nuovi. "Appena insediati abbiamo pianificato l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica, utile anche per affrontare eventuali aumenti delle bollette, e stiamo procedendo in questa direzione – spiega il sindaco Francesco Billi –. L’attuale intervento porterà la copertura led già oltre il 50% dell’impianto e non escludiamo di poter progredire entro il 2024 con un ulteriore stralcio. Ciò significa un’illuminazione migliore a costi inferiori – conclude – con un risparmio economico per la comunità di circa i due terzi rispetto alla spesa precedente. L’intenzione è di proseguire di anno in anno, finché non avremo completato l’efficientamento di tutta l’illuminazione comunale".

f.m.