L’Edipo a Colono sul palco del Testori

Ultimo spettacolo della stagione, questa sera al Teatro Testori di Forlì: alle ore 20.30, sarà in scena ‘Edipo a Colono’ tratto da Sofocle con drammaturgia e regia Gigi Gherzi, interpretato dagli attori Stefano Braschi, Gigi Gherzi, Maria Laura Palmeri, disegno luci Ivan Dimitri Pilogallo, video Nadia Baldi e scene a cura di Federico Biancalani. La produzione dello spettacolo è di Elsinor Centro di Produzione Teatrale.

Edipo fugge da una città colpita da peste e da arroganza e approda in un’altra, in cui le cose sembrano andare molto diversamente. Tre sono i protagonisti della vicenda: lo stesso Edipo, Antigone e l’Oracolo. Questi sono anche i celeberrimi personaggi di due opere di Sofocle: ‘Edipo Re’ e, appunto, ‘Edipo a Colono’. Edipo è ormai vecchio e gira per il mondo accompagnato da Antigone, sua figlia, che diverrà famosa per il suo grande desiderio di giustizia.

Durante il loro percorso giungono ad un posto favoloso: Colono, patria di Sofocle e luogo sacro ad Atene e alla democrazia che sta nascendo. Quel luogo è per Edipo uno spazio a cui profondere le sue energie.

Nello spettacolo si assiste ad un corpo a corpo estremo, appassionato e di grande contemporaneità, con temi capaci di dialogare anche con argomenti attualissimi e con dilemmi di sempre. Le parole di Sofocle fanno riflettere anche ai giorni nostri, magari stimolando dibattiti nuovi.

Nella scena filtrano oggetti, sculture, segni, reperti dei tempi antichi e ricordati da Edipo: sono tanti elementi presentati attraverso una scenografia in continuo movimento e di grande impatto estetico. Aspetti, questi, che sono capaci di rispecchiare e addirittura amplificare la visionarietà del testo perché accompagnano lo spettatore in un percorso fra passato e presente.

A questo si aggiunge la musica che attraverso il nu-jazz inglese da ritmo alle azioni e alle parole per trasformare in canto lirico le domande sull’uomo e sulla sua rinascita. Un insieme di elementi che abbracciano il pubblico fra luce e scenografia, elementi fondamentali per il dialogo con la tragedia greca: "un lavoro sull’arcaico proiettato verso l’utopia all’interno dei misteri di Colono".

Biglietti: Intero 16 euro; ridotto 12 euro (under 14 /over 65, Cral); ridottissimo 10 euro (studenti ) e 8 euro (gruppi di minimo 10 persone). Per prenotazioni rivolgersi al numero 0563 722456.

Rosanna Ricci