Lega: "Problemi alla viabilità, dal Comune scarse informazioni"

La Lega Romagna sezione di Modigliana lamenta la scarsa comunicazione dell’amministrazione comunale ai cittadini che resistono alle difficoltà ancora oggi e chissà per quanto tempo presenti in paese, a seguito alle piogge alluvionali dello scorso mese di maggio che hanno interessato soprattutto la viabilità. "Sono state pubblicate il 7 agosto sull’albo pretorio del Comune due ordinanze relative alla percorribilità delle strade comunali via della Costa (il cui ripristino prevede sei milioni di euro, ndr) e via Diavoletti, entrambe datate 1° agosto – spiega la Lega –. Nell’elenco del Comune è presente una terza ordinanza relativa a via dei Frati, anche questa datata 1° agosto. Queste ordinanze, già firmate, non sono state comunicate durante l’assemblea pubblica del 3 agosto, anche se di estrema importanza per i cittadini, poiché regolamentano tragitti che molti di noi percorrono quotidianamente".

La Lega quindi informa che: "Le strade comunali di cui sopra sono percorribili solo con le seguenti modalità: via della Costa e via Diavoletti accesso e transito solo ai residenti dalle 5 alle 21 in condizioni di buona visibilità e divieto di transito a chiunque in presenza di condizioni metereologiche avverse e comunque in presenza di manto stradale bagnato. Via dei Frati, raggiungibile per mezzo dell’attraversamento del fiume Acerreta, è sottoposta alle stesse restrizioni orarie e metereologiche, con l’aggiunta del divieto di accesso a tutti anche in caso di piena fluviale che sormonti l’attraversamento. E in tutte e tre le strade vale il divieto di transito per cicli e motocicli e anche per i residenti quando pioverà". La Lega si rammarica perché solo in questi giorni è stata apposta, e non ancora in tutti i percorsi interessati, apposita segnaletica, con appeso il foglietto con le ordinanze: "Nonostante siano passati ben più di 15 giorni dopo la loro entrata in vigore, sottoponendo così i cittadini ignari ed i visitatori a evidenti rischi per la loro incolumità, rischi assicurativi e contravvenzionali".

Giancarlo Aulizio