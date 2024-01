Lega, una poltrona per quattro. Il patto: in giunta chi avrà più preferenze

Tra i militanti della Lega c’è la speranza di arrivare al 10% alle elezioni comunali dell’8-9 giugno. Alle politiche del settembre 2022 il risultato fu un 6,7%. Negli ambienti del centrodestra si vocifera di un sondaggio che dà il Carroccio al 5%. È chiaro che i numeri non sono quelli del 2019, quando Matteo Salvini era ministro dell’Interno e all’apice della propria popolarità: il 32,2% alle Europee e il 24,2% alle Comunali. Nei calcoli delle segreterie dei partiti il ragionamento è il seguente: in caso di Zattini bis alla Lega toccherebbero 3 o 4 consiglieri e un assessore. Il che è destinato a creare fibrillazioni se consideriamo che i leghisti in giunta erano due.

All’interno del partito c’è un patto: il segretario romagnolo, il forlivese Jacopo Morrone, indicherà al sindaco Zattini, in caso di bis, colui che prenderà più voti. Nel 2019 le preferenze si distribuirono così: per Daniele Mezzacapo 655, Massimiliano Pompignoli 587, Andrea Cintorino 267. Alle ultime regionali l’assessora al centro storico lievitò a 1.306 in città (pur non venendo eletta) mentre Pompignoli centrò il suo secondo mandato in viale Aldo Moro sulla scorta di 2.130 suffragi tra i forlivesi, continuando comunque l’esperienza come capogruppo in consiglio comunale. Tra i nomi rilevanti nel partito c’è anche Albert Bentivogli, 231 preferenze alle scorse amministrative: il consigliere comunale è stato insignito nel corso della legislatura del ruolo di vicecapogruppo e di segretario per il Carroccio nel territorio comunale di Forlì (è il successore di Andrea Cintorino). Ed è stato una presenza fissa in particolare alle manifestazioni sportive, che è il mondo da cui proviene (gli altri tre big leghisti sono invece avvocati). È tra loro quattro che è destinata ad accendersi una sorta di sfida interna.

Daniele Mezzacapo, in particolare, fu in assoluto il più votato cinque anni fa. Per questo è diventato vicesindaco con le deleghe all’urbanistica, alla sicurezza e allo sport: temi che gli hanno dato visibilità e, inevitabilmente, lo hanno esposto a vari attacchi da parte dell’opposizione. Andrea Cintorino si è occupata di centro e quartieri. Sulla scheda elettorale per le comunali si potranno indicare due preferenze, purché di sesso diverso: l’assessora ha la possibilità, dunque, di prendere voti in abbinamento con i colleghi maschi del partito, per i quali invece l’alternativa è secca. O Mezzacapo o Bentivogli o Pompignoli, non due di loro insieme. Di Pompignoli si ricorda, in questi anni, l’impegno per le auto alluvionate, per ricordare Ercole Baldini al Tour de France e per il cartello in A14 ‘Benvenuti in Romagna’. Ha assunto a volte posizioni politicamente più sfumate (qualche alleato lo definisce "il Giorgetti forlivese", citando il ministro dell’Economia) ed è stato per settimane al centro di voci che lo legavano alla lista civica Forlì Cambia o addirittura a Fratelli d’Italia: resta invece nel partito dove milita da oltre vent’anni. La vera sfida potrebbe essere tra lui e Mezzacapo.

Il patto prevede un’ulteriore subordinata: chi non dovesse diventare assessore, potrebbe candidarsi alle regionali, ovvero la scadenza elettorale immediatamente successiva rispetto alle amministrative. Pompignoli, in particolare, sarebbe pronto a correre per il terzo mandato. Per la Lega, però, potrebbe essere difficile ottenere abbastanza voti per fare scattare il seggio. A meno che non sia il centrodestra a conquistare la Regione, innescando meccanismi numericamente premianti. Altra ipotesi: che venga modificata la legge elettorale regionale. Da sempre la Romagna lamenta di essere sottorappresentata.

Marco Bilancioni