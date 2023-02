Legacoop al sindaco Zattini: "Un’intesa fra le tre province"

Incontro in municipio fra il sindaco Gian Luca Zattini e una delegazione di cooperatori di Legacoop Romagna, guidata dal nuovo presidente Paolo Lucchi. Alla riunione ha preso parte anche l’ad di Commercianti indipendenti Associati-Conad, Luca Panzavolta.

Al sindaco sono stati sottoposti alcuni dei temi più sentiti dalle cooperative: l’utilizzo dei fondi del Pnrr, l’assetto istituzionale di area vasta, la programmazione della sanità territoriale e dei servizi socio-sanitari e il rafforzamento infrastrutturale del territorio.

Si è discusso anche dell’impegno elle cooperative nel territorio forlivese, in cui rientra il percorso che porterà all’apertura del nuovo Auditorium della musica Conad Città di Forlì. "È una partnership che Cia-Conad sostiene con un investimento pari a 2 milioni di euro" ha detto Panzavolta".

"Infine — dice Lucchi — abbiamo espresso la questione non più rinviabile della creazione di un luogo istituzionale comune alle tre province romagnole, in cui pianificare le questioni centrali per l’area vasta". La proposta rilanciata dall’Alleanza delle Cooperative è che le province si dotino un accordo di programma per esercitare insieme le competenze assegnate dalle leggi, ampliando gli ambiti della loro collaborazione.