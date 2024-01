Legacoop e Rinaldini: chi voterà il mondo economico

Caro Zattini, da sempre i cosiddetti ‘corpi intermedi’, come le associazioni di categoria o i sindacati, sono dei fattori nelle campagne elettorali: o perché esprimono candidati (è un loro diritto) oppure perché parteggiano per l’uno o per l’altro. Una volta era un sostegno più organizzato o comunque culturalmente omogeneo, tanto che ogni categoria aveva un’associazione ‘bianca’ o ‘rossa’, talvolta ‘verde’ (il colore dei repubblicani, qui molto radicati). Ora può succedere che si crei affinità su un singolo progetto. Ma anche che gli associati non seguano le indicazioni, il che introduce elementi di ulteriore incertezza nella partita. Anche Confcommercio ha una propria visione della società: avete annunciato che valuterete le proposte dei partiti su alcuni singoli temi come la distribuzione delle grandi aree di vendita. Legittimo. Altri faranno calcoli diversi che non mi sento di giudicare. Posso riconoscerle, questo sì, di essere un battitore libero visto che su alcuni temi ha plaudito al suo omonimo sindaco Gian Luca. Il quale magari non avrà gradito le critiche su Formì o sulla sicurezza o l’apprezzamento a Graziano Rinaldini...

Vengo al tema Legacoop. Sì, è curioso che sia un ex Pd (Paolo Lucchi) a negare un’osmosi tra l’associazione e il partito a cui sono stati iscritti anche i suoi due predecessori (Mario Mazzotti e il compianto Guglielmo Russo). Ma Lucchi sa che, nel 2024, il suo ruolo attuale perderebbe di autorevolezza se si presentasse al tavolo con Gian Luca Zattini con la bandierina di suo oppositore politico: dunque è comprensibile che voglia rivendicare che non c’è automatismo tra appartenenza e sostegno. Dichiarazione di facciata? Varie fonti (interne ed esterne) mi assicurano di no. Questo significa che Legacoop ha apprezzato, almeno in parte, l’operato del centrodestra a Forlì? Magari ci sarà occasione di chiarirlo durante la campagna elettorale. Posso citare un indizio: Cia-Conad, colosso cooperativo, sponsorizza e dunque sostiene economicamente l’auditorium della musica presso l’ex cinema Odeon. Si tratta di un progetto ‘originale’, non ereditato, della giunta attuale: il sindaco Zattini ha rivendicato pubblicamente di averlo proposto personalmente all’amministratore delegato Luca Panzavolta, convincendolo.

Rinaldini dunque, se sarà candidato della coalizione, non avrà il sostegno di un’associazione che certamente in passato ha sostenuto i candidati di sinistra? Probabilmente dovrà guadagnarsela concretamente, entrando nel merito. Se è vero che c’è stata una presa di distanza, non mi risulta che ci sia "contrarietà manifesta" come scrive lei. Variabili che renderanno più interessante la contesa elettorale.