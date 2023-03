Legacoop ’promuove’ la Camera di commercio. "Uniti per lo sviluppo"

Legacoop Romagna dà un "giudizio positivo sull’avvio del mandato della presidenza e della giunta della Camera di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini". A differenza di Confcommercio Forlì, che pochi giorni fa ha di nuovo attaccato sia il presidente Carlo Battistini che l’operato della Camera, accusata di ignorare il territorio forlivese.

"Occorre lavorare di concerto per limitare l’impatto della crisi sull’economia locale e definire un nuovo piano strategico di sviluppo del territorio, anche mettendo in campo strumenti innovativi per l’analisi e l’elaborazione dei dati", sostiene Legacoop Romagna al termine dell’incontro tra i vertici dei cooperatori – c’erano il presidente Paolo Lucchi, la vice Giorgia Gianni e le coordinatrici territoriali Simona Benedetti (Forlì-Cesena) e Federica Protti (Rimini) – e la presidenza della Camera di Commercio.

Fra i temi affrontati quelli che il movimento cooperativo ritiene prioritari in questa fase: l’adeguamento dei salari al costo della vita, l’utilizzo dei fondi del Pnrr, l’assetto istituzionale di area vasta, la programmazione della sanità territoriale e dei servizi socio-sanitari e il rafforzamento infrastrutturale.

"La Camera di Commercio — dice il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi — sta interpretando al meglio il difficile compito di tutelare e rappresentare il tessuto economico di distretti economici diversi, eppure complementari tra loro, come quelli di Forlì, Cesena e Rimini. In questo momento così difficile per le imprese, occorre essere il più uniti possibile per realizzare un grande gioco di squadra. La capacità di analisi è fondamentale, per cui stiamo costituendo un Osservatorio sull’economia cooperativa: dialogherà e collaborerà con il sistema camerale, portando a valore l’enorme mole di dati per l’indagine statistica ed economica che esso mette a disposizione".