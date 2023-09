Legacoop raccoglie 540mila euro per gli associati

Le azioni di solidarietà non si fermano neanche dopo i mesi trascorsi dall’alluvione che ha colpito Forlì, offrendo alla città e alle persone colpite aiuti materiali ed economici. Legacoop Romagna e Legacoop Nazionale hanno coordinato 18 realtà cooperative e migliaia di soci che hanno devoluto ore di lavoro per assicurare un fondo pari a 540mila euro, da destinare a dipendenti e soci delle cooperative colpite dall’alluvione. La cifra, raccolta sul territorio regionale, è stata poi raddoppiata da Legacoop nazionale e le domande totali ammontano ora a 192, documentando danni pari a 3,8 milioni di euro. Il valore medio del danno è di circa 20mila euro e la somma sarà ripartita proporzionalmente all’entità del danno subìto, in base a quanto previsto dal regolamento realizzato ad hoc per la gestione del fondo. L’informativa esatta sarà comunicata ai diretti interessati e alle cooperative nei prossimi giorni.

Oltre a Legacoop hanno partecipato alla raccolta fondi le imprese Assicoop Romagna Futura, Aster Coop, Astra, Cab Cervia, Cab Terra, Cooperativa Agricola Cesenate, Cocif, Coiec, Deco Industrie, Federcoop Romagna, Formula Servizi, Frigoriferi Industriali, Fruttagel, LIbrazione, Magema, Terremerse e Zerocento.