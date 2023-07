Legacoop Romagna presenta al Generale Figliuolo le priorità per la ripartenza, certezza delle risorse, agricoltura, rifiuti...

Legacoop Romagna presenta al Generale Figliuolo le sue priorità per la ripartenza, offrendo collaborazione per affrontare le sfide e pianificare un percorso di rinascita. Lo fa con un documento inviato al commissario in vista dell’incontro di domani con i sindaci. Certezza delle risorse, chiarezza sulle moratorie fiscali, interventi straordinari di messa in sicurezza del territorio, recupero e sviluppo del settore agricolo, gestione dei rifiuti, monitoraggio costante dei tempi di attuazione, legalità e trasparenza: questi i 7 capitoli stilati dalla presidenza dell’associazione, che rappresenta circa 400 cooperative per 330.000 soci (un quarto della popolazione romagnola). I danni diretti hanno riguardato 100 cooperative associate, 22.000 dipendenti, per 50 milioni di euro.

La priorità, per Legacoop Romagna, è la necessità di garantire risorse finanziarie adeguate per il recupero delle attività produttive e per la tutela dei posti di lavoro. Il documento domanda poi un piano straordinario di messa in sicurezza del territorio e misure di mitigazione del rischio, così come evidenzia l’importanza di sostenere il settore agricolo, fortemente danneggiato dalle alluvioni. Pone poi l’accento sulla necessità di affrontare la gestione dei rifiuti in maniera efficace ed efficiente.