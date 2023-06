Legacoop Romagna, "Riconosciamo l'iniziativa di un sistema aeroportuale unico per la Romagna"

Un sistema aeroportuale unico per la Romagna, con una strategia condivisa fra gli scali di Forlì e Rimini. Torna a proporlo Legacoop Romagna che interviene dopo il caos che si è verificato al Ridolfi negli ultimi giorni. "Quando a inizio aprile apprezzammo il cambiamento del contesto in cui si stavano muovendo i rapporti tra le diverse municipalità – sostiene la centrale cooperativa – e giudicammo come positiva l’iniziativa del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad di chiedere ai due aeroporti della Romagna di incontrarsi per avviare un sano percorso di confronto, subito riconosciuta anche dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, pensammo che fosse giunto il tempo, per tutti i campanili, di ’sotterrare l’ascia di guerra’ e di concentrarsi sulle questioni fondamentali per il territorio". Legacoop caldeggia dunque un sistema aeroportuale romagnolo, "evidente vantaggio per le nostre comunità ed i nostri imprenditori. Siamo da sempre favorevoli a questa soluzione".