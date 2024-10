Legacoop, un’altra raccolta fondi dopo i nuovi danni da maltempo

Non si ferma l’impegno di Legacoop per sostenere le famiglie colpite dalle alluvioni e questa volta l’organizzazione delle cooperative lo fa lanciando una una nuova raccolta fondi da destinare ai Comuni ancora coinvolti in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per contribuire a tale inziaitiva è possibile utilizzare il conto corrente aperto da Legacoop nazionale (causale: emergenza alluvione - Iban: IT38U 0538703207000004272727).

"La nuova e violenta alluvione che ha colpito recentemente Emilia-Romagna, Toscana e Marche ha inferto un altro colpo molto duro alle nostre comunità — spiega il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi —. Con questa nuova campagna di raccolta fondi la cooperazione torna a dimostrare nel concreto i propri valori, cercando di alleviare le difficoltà delle famiglie, delle imprese e degli enti locali coinvolti".

Lucchi lancia poi l’appello: " Invitiamo tutte le cooperative aderenti e i loro soci a partecipare, certi che anche questa volta non faranno mancare il loro contributo tangibile. Allo stesso tempo – conclude Lucchi –, come movimento cooperativo continueremo a interagire con la struttura commissariale del generale Figliuolo e con le istanze del Governo ai vari livelli, per migliorare sensibilmente quei percorsi di finanziamento agli alluvionati che nel 2023 hanno riguardato 86.000 tra imprese e cittadini e che ad oggi – conclude – hanno visto riceverli solo poche centinaia di aventi diritto ai rimborsi".

La raccolta fondi è nazionale e replica quella già messa in campo nel 2023 quando il sistema cooperativo è riuscita a mettere a disposizione delle popolazioni colpite circa 6 milioni di euro, grazie a numerose iniziative locali e nazionali che sono andate a beneficio per l’appunto sia di famiglie che di imprese ed enti locali. In totale sono giunti 2,2 milioni dal sistema Conad: 1,5 da Conad nazionale (per 5 progetti legati ai Comuni di Forlì, Cesena, Cervia, Faenza e Lugo), 500mila euro da Fondazione Conad Ets (per interventi a Modigliana e Brisighella) e 200mila euro direttamente da Commercianti Indipendenti Associati. Oltre due milioni di euro sono poi ancora giunti dall’ambito della cooperazione di consumo attraverso Coop.

I soci e i dipendenti delle cooperative associate a Legacoop colpiti dalle inondazioni, inoltre, hanno potuto contare su un fondo creato da Legacoop Romagna e Legacoop nazionale, che ha distribuito oltre 570mila euro a più di 200 famiglie del territorio.