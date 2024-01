Legacoop verso il voto. Un segnale a Rinaldini: : "Nessuna preferenza"

Non ci saranno preferenze precostituite, ideologiche o di partito verso tutti i candidati a sindaco che Legacoop Romagna incontrerà in vista delle prossime elezioni: 50 comuni in Romagna, e, nel dettaglio, 20 in provincia di Forlì-Cesena e 11 nel Forlivese, tra cui il capoluogo. "Ci confronteremo alla pari con tutti i candidati che ce lo chiederanno, senza alcuna preferenza precostituita, ideologica o di partito", scrive in una nota l’associazione presieduta da Paolo Lucchi.

Parole che potrebbero avere un peso particolare nel caso in cui maturi, come sembra, la candidatura a sindaco per il centrosinistra di Graziano Rinaldini, che del movimento cooperativo è stato (ed è) una figura fortemente rappresentativa: ex presidente del colosso Formula Servizi, è in pensione da qualche anno. Legacoop conta 380 imprese associate nelle tre province, con un valore della produzione di oltre 7,7 miliardi di euro, oltre 320mila soci e più di 28mila lavoratori. È tradizionalmente considerata vicina alla sinistra (il presidente Paolo Lucchi è stato sindaco Pd di Cesena; prima di lui altri, col medesimo ruolo, avevano avuto incarichi nel partito).

Anziché sull’appartenenza all’associazione, Legacoop sembra dire che valuterà i candidati sui temi concreti. E propone la propria agenda: cambiamenti climatici, danni subiti a causa dell’alluvione, approvvigionamento energetico, innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale che andrà gestita. L’associazione di categoria ritiene irrinunciabile un’integrazione strategica territoriale, di ambito romagnolo, da perseguire in ogni settore: aeroporti, fiere, infrastrutture viarie, sistema delle acque, università, porto di Ravenna, piano strategico e programmazione urbanistica, sviluppo dei servizi socio-sanitari ed educativi.

"Manterremo alta la guardia sulla promozione della legalità nell’esercizio dell’impresa e sul valore del lavoro di qualità – spiegano –, che è un diritto di tutti i cittadini ed è garanzia per i soci e i dipendenti delle cooperative associate. Vogliamo lavorare per costruire un sistema economico e una rete di servizi sempre più forti, evitando dispersione di risorse e rafforzando le sinergie tra i territori per strutturare al meglio quel ‘Sistema Romagna’, che per noi è obiettivo irrinunciabile".