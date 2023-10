Legalità: premi, musica e dibattito

La Settimana della Legalità prosegue in piazzetta della Misura. Domani mattina premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso ’Io non mi volto’; segue spettacolo dell’attore Vito. Alle 17 spazi espositivi, laboratori, spettacoli di strada e musica. Alle 18, nella sala del consiglio comunale, conferenza su Silver Sirotti alla presenza del fratello Franco. Alle 20.30 in piazzetta della Misura, ’CantaLex’: canzoni sulla legalità eseguite da avvocati e magistrati accompagnati dalla band Arancia Meccanica. Nella foto (Frasca) la teca contenente i resti dell’auto di scorta di Falcone distrutta nell’attentato di Capaci.