Legambiente, flashmob contro il gasdotto . Linea Adriatica

Questa mattina alle 11 in piazza Saffi ci sarà un flashmob, organizzato da Legambiente, per protestare contro la realizzazione del gasdotto Linea Adriatica. Sarà presente una delegazione di Europa Verde e la capogruppo in Assemblea Legislativa, Silvia Zamboni. Secondo gli organizzatori, quella che si sta andando a realizzare è un’opera "il cui costo si ammortizza in 25 anni, legandoci mani e piedi al gas fossile per il prossimo quarto di secolo e, nel caso poi l’infrastruttura non fosse utilizzata, regalandoci un’opera inutile e impattante, realizzata in territori ad elevato rischio sismico".