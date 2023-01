"Leggi più severe per arginare questo fenomeno"

La sentenza del Tribunale di Forlì spinge alcuni a chiedere leggi più severe. "Sono molto amareggiato, non so cosa ci poteva essere di più evidente rispetto alla violazione della normativa. Un brutto segnale per il Paese e per i valori democratici", dice all’Ansa Andrea De Maria, deputato del Pd ed ex sindaco di Marzabotto, teatro del più grave eccidio dei nazifascisti durante la Seconda guerra mondiale. "A maggior ragione – continua – mi sento impegnato a promuovere la proposta di legge per rendere più efficace il contrasto alla apologia del fascismo e del nazismo".

Emilio Ricci, vicepresidente nazionale nonchè legale dell’Anpi, evidenzia "la contraddittorietà delle decisioni della magistratura che, in alcuni casi condanna e in altri assolve, pur in presenza di condotte sostanzialmente analoghe. Da tempo l’Anpi si batte perchè la normativa in materia di esaltazione e apologia del nazifascismo sia drasticamente riformata".