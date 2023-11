"Legna, produzione in calo del 25%"

Prime spruzzate di neve sull’Appennino e temperature in calo: si accendono stufe e camini, ma il settofre legna da ardere è in difficoltà. Lo segnala Confagricoltura: "Gli operatori nelle province di Forlì-Cesena e Rimini – si legge in una nota – affrontano un calo produttivo del 25% sul 2022: i boschi isolati dall’alluvione, la manodopera qualificata che non si trova, le aziende non specializzate che danneggiano il mercato e i privati che vendono il prodotto destinato all’autoconsumo; ecco i fattori che hanno portato a questo scenario". "La campagna era iniziata nel migliore dei modi – commenta Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini –. Poi l’alluvione ha causato danni ingenti alle aziende in collina e montagna, che in molti casi non hanno potuto raccogliere gran parte del legname".