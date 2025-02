Lella Costa e Vacis aggiornano il loro Otello

Nuovo appuntamento di rilievo questa domenica, alle 21, al Teatro Mentore di Santa Sofia, serata in cui andrà in scena lo spettacolo ‘Otello-Di precise parole si vive’ con Lella Costa e Gabriele Vacis, una rilettura della tragedia classica, che tocca temi di grandissima attualità. La scenofonia è affidata a Roberto Tarasco, scene di Lucio Diana, con la regia di Gabriele Vacis, produzione Teatro Carcano e distribuzione Mismaonda.

"Costa e Vacis riportano in scena dopo 24 anni il loro Otello – precisano i curatori – preservando intatta la sostanza narrativa di Shakespeare, ma intervenendo e modificando quelle parti in cui l’attualità richiedeva un aggiornamento. La trama folgorante spiega la necessità di continuare a raccontare una storia che potrebbe sembrare una notizia di cronaca del giorno d’oggi: un lavoratore straniero altamente qualificato, un matrimonio misto, una manipolazione meschina e abilissima, un uso doloso e spregiudicato del linguaggio, un femminicidio con successivo suicidio del colpevole. Raccontare Otello con Lella Costa – concludono - significa provare a capire cosa possono fare i maschi, per emanciparsi dall’umiliante condizione di oppressori cui siamo condannati dalla storia".

Lella Costa, importante nome delle scene italiane, è attrice, autrice e scrittrice. Tra gli spettacoli più recenti: Le nostre anime di notte con Elia Schilton e regia di Serena Sinigaglia; Intelletto d’amore. Dante e le donne regia di Gabriele Vacis; La vedova Socrate di Franca Valeri, con regia di Stefania Bonfadelli, e Se non posso ballare... non è la mia rivoluzione, regia di Serena Sinigaglia.

Gabriele Vacis è regista ed autore. I suoi spettacoli sono rappresentati in tutta Italia e nel mondo. Ha promosso e diretto grandi eventi, festival e teatri. Il suo film ‘Uno scampolo di paradiso’ ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Annecy.

Lo spettacolo è compreso nell’abbonamento; per i non abbonati ingresso 25 euro (ridotto 20: over 65 e under 27), prenotazioni 349.9503847 o biglietti in vendita su https://www.vivaticket.com/.../otello-diprecise.../254532.

o. b.