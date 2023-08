L’emergenza non è finita "Restino i vigili del fuoco"

"A Civitella i lavori di somma urgenza non sono ancora terminati e abbiamo assolutamente bisogno che le squadre dei vigili del fuoco restino ancora". Si tratta di un vero e proprio appello quello del sindaco di Civitella Claudio Milandri rivolto al comando regionale dei vigili del fuoco, al comando di Forlì e alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna. "Ho scritto anche una lettera per spiegare i motivi dell’importanza della presenza preziosa dei vigili del fuoco nel mio territorio. Ancora vanno riaperti i raccordi in alcune strade rurali che collegano frazioni ed abitazioni. In particolare a Castagnolo, San Giovanni, Cigno, Seguno, Civorio e a Seggio-Montevecchio. Il lavoro prezioso delle colonne mobili dei vigili venute da diverse regioni con mezzi adeguati sono state preziosissime per aprire la viabilità, ma l’emergenza resta. La fase della ricostruzione in alcune zone del territorio non può partire. Siamo messi molto male e abbiamo speso per interventi di somma urgenza oltre 500 mila euro".

Milandri non dimentica di ringraziare i livelli istituzionali: il Governo e i suoi rappresentanti locali che hanno immediatamente inviato l’esercito che ha risolto nella prima fase i problemi di collegamento con la bretella verso Bosco Verde e il guado sulla Voltre – Seguno, la Protezione civile Emilia Romagna, i servizi tecnici della Provincia, della Regione, i volontari e le aziende. Infine lancia un appello a tutte le forze politiche forte del fatto che la sua maggioranza è composta sia da amministratori e consiglieri che fanno riferimento sia al centro destra che al centro sinistra.

"Ora è giunto il momento però di abbandonare le polemiche – aggiunge il primo cittadino - e iniziare a lavorare seriamente per la ricostruzione. I cittadini hanno bisogno di garanzie e di tornare nelle loro abitazioni altrimenti si rischia lo spopolamento dei nostri territori. Le piogge dell’autunno sono alle porte quindi con pragmatismo e determinazione dobbiamo lavorare per ricreare le condizioni di viabilità che viviamo nella normalità".

"Il commissario - conclude Milandri - si è mosso bene in questa prima fase, ha nominato come sub commissario il presidente Stefano Bonaccini e ci ha garantito le risorse delle somme urgenze. Speriamo che garantisca al più presto anche quelli per la messa in sicurezza così iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel".

Oscar Bandini