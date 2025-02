L’emozione speciale di sentirsi ‘carabinieri per un giorno’

I ragazzi di Techne – ente di formazione comunale – ’carabinieri per un giorno’, grazie alla visita di ieri al comando provinciale di corso Mazzini. Obiettivo dell’incontro, accrescere le relazioni degli studenti e la conoscenza del territorio e dei servizi che offre, in un’ottica di integrazione e socializzazione attiva.

Il gruppo, composto da sei ragazzi e due educatori, è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Samuele Sighinolfi, e dal luogotenente Giuseppe Ciciriello, comandante della Sezione Radiomobile.

I ragazzi hanno così intrapreso un percorso interno al comando, dove hanno avuto la possibilità di provare l’emozione di sentirsi, per l’appunto, ’carabinieri per un giorno; in centrale operativa i ragazzi hanno pure interagito – via radio – con i militari dell’Arma impegnati nei servizi esterni; i giovani si sono quindi seduti su auto e moto del nucleo radiomobile, usando dotazioni di bordo e indossando strumentazioni tecniche.

"La visita all’interno del comando di corso Mazzini è stata un momento di grande emozione e coinvolgimento sia per i ragazzi che per i carabinieri – sottolinea una nota del comando di corso Mazzini –, che hanno piacevolmente accompagnato il gruppo, rispondendo con passione alle molte domande formulate dai protagonisti della giornata. Una giornata davvero speciale".