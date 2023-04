L’energia del domani "La strada è già tracciata"

di Maddalena De Franchis

"Ormai la strada è tracciata: l’attenzione al fotovoltaico e, più in generale, alle fonti rinnovabili continuerà al di là del rinnovo dei bonus governativi". È ottimistica la previsione di Mirco Antaridi, titolare dal 1993 e amministratore delegato dell’omonima società, fondata a Predappio nel 1970 dal padre Roberto: l’azienda realizza in tutta la Romagna (e non solo) impianti a risparmio energetico, in special modo pannelli solari ed è specializzata anche sulla mobilità elettrica.

Secondo Antaridi, il fermento sul territorio (Forlì è risultata quinta su scala nazionale e seconda in regione nella classifica fornita al Sole 24 Ore dal centro studi Tagliacarne su dati Gse-Atlaimpianti e incentrata sui capoluoghi più ‘solari’ d’Italia) è dovuto anche agli incentivi messi a disposizione dalla Regione in particolare per l’agrivoltaico, ovvero l’installazione di impianti fotovoltaici nei terreni agricoli o destinati all’allevamento.

"Si tratta di un enorme opportunità per le province romagnole – dichiara Antaridi –, qui gli spazi destinati alle coltivazioni di frutta e agli allevamenti avicoli ben si prestano all’installazione di pannelli. E i benefici dell’ombreggiamento per la produzione orticola e frutticola sono notevoli, soprattutto in caso di estati particolarmente calde e siccitose come quella del 2022".

Tornando alla classifica recentemente rilasciata, a Forlì si contano oggi circa 3mila impianti installati e attivi. Rapportando tale dato al numero di residenti, i 24 impianti distribuiti sul territorio comunale ogni mille cittadini residenti fanno di Forlì la seconda città più performante, a pari merito con Ravenna e subito dietro l’Aquila (26 impianti ogni mille residenti). Altrettanto interessante è il dato relativo alla potenza nominale dei pannelli installati: Forlì, con 493,42 kilowattora ogni mille abitanti, dimostra prestazioni importanti e un livello di attenzione elevato a un settore in forte in crescita.

"Numerosi enti locali, imprese e privati cittadini si sono affidati, in particolare nell’ultimo anno, agli impianti fotovoltaici, con l’obiettivo di massimizzare l’autoconsumo e avviare l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili – prosegue il numero uno di Antaridi Srl –. Sicuramente il caro bollette e il diffuso timore di un razionamento del riscaldamento o dell’elettricità hanno giocato un ruolo fondamentale, ma non bisogna trascurare anche la maggiore sensibilità ambientale. Se è vero che i bonus edilizi, d’ora in poi, non saranno più vantaggiosi come il superbonus 110%, è anche vero che sono disponibili fonti di finanziamento alternative, sia per i privati che per le aziende". Antaridi specifica: "E’ di qualche giorno fa, ad esempio, la notizia di un fondo creato dalla Regione Emilia-Romagna per finanziare gli investimenti delle imprese, destinati a riqualificazione energetica e uso di fonti rinnovabili. Non solo: dopo due anni di boom pressoché ininterrotto, probabilmente drogato dalla corsa ai superbonus, i costi delle materie prime per l’edilizia e dei trasporti su container stanno finalmente calando. Un’altra ottima notizia sia per le aziende che operano nel settore, costrette più volte, in questi anni, a rivedere preventivi già staccati, sia per i cittadini".