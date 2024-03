L’Enpa distribuisce alla primaria l’album ‘Amici dei Cucciolotti’

I volontari di Enpa di Meldola hanno distribuito nei giorni scorsi a tutti i bambini e le bambine della scuola primaria De Amicis l’album di figurine ‘Amici dei Cucciolotti’. Si tratta di una raccolta di figurine che stimola la curiosità coinvolgendo i bimbi in un appassionante viaggio alla scoperta degli animali più belli e speciali del pianeta; il tutto, facendo loro scoprire le grandi iniziative di solidarietà a favore degli animali, dell’ambiente e dei bambini.

Anche per l’edizione 2024, infatti, Pizzardi Editore sostiene Enpa devolvendo il ricavato a favore dell’acquisto di generi di prima necessità per gli oltre 40.000 trovatelli accuditi ogni giorno nei rifugi gestiti dai volontari Enpa a livello nazionale.

"Un enorme grazie a tutti i volontari Enpa di Meldola impegnati ogni giorno a difesa degli animali e dell’ambiente – commentano gli amministratori comunali –, volontari che con questa iniziativa ancora una volta ci aiutano a sensibilizzare ed educare. L’Enpa è molto attiva a Meldola. Un anno fa circa è stata inaugurata la nuova sede in via Cavour 286 dove i volontari e le guardie zoofile svolgono le proprie attività. E’ operativa anche l’ambulanza veterinaria, che già in passato si è distinta in più occasioni per il soccorso e il trasporto di animali ai centri di recupero della fauna selvatica".

o. b.