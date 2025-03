Leoni, un altro traguardo: "Ho percorso 70mila km"

"Durante i 40 anni di lavoro come rappresentante di alimentari e dolciumi in giro per l’Italia ho percorso 3 milioni e mezzo di km. Quindi, quando finalmente sono andato in pensione, mi son detto: ora basta, voglio camminare a piedi il più possibile". Stelio Leoni, 77 anni, forlivese trapiantato da 30 anni a Fiumana di Predappio, conosciuto sui social e in giro per il mondo come l’uomo dei record o il Forrest Gump della Romagna (nome del film americano del 1994 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks), ha mantenuto la parola: "Negli ultimi sei anni – racconta – ho percorso per necessità 30mila km con la macchina e 60mila, cioè il doppio, a piedi".

Leoni, prendiamo gli ultimi 8 anni. Quanti km hanno contato le sue gambe?

"Ben 70mila, pari a 1.659 maratone, quasi due giri attorno al mondo, anche se a dir la verità mancherebbero 10mila km, già in programma di qui al 2026".

Altri dati e raffronti?

"Percorrendo 70mila km significa che ho fatto 92milioni di passi, a una media di 5,4 km all’ora, in 14mila ore; 5 milioni le calorie bruciate, 42 paia di scarpe consumate e 8.800 km in media all’anno (730 al mese), marciando in media 300 giorni l’anno, per un totale di 2.332 giorni. Inoltre, ho superato gli 800mila metri di dislivello: sommandoli tutti, è come se avessi scalato 90 volte l’Everest".

Non è che ha gonfiato qualche dato?

"È tutto documentato sulla mia pagina facebook, con 50mila foto e tutti i percorsi effettuati".

Può ricordare i principali?

"Il Cammino di Santiago da Salamanca a Finisterre (500 km); il Cammino degli Dei Bologna-Firenze (150); il Cammino Materano Bari-Matera (150); il Cammino Portonovo sull’Adriatico-Orbetello sul Tirreno (500) attraverso quattro regioni".

Altri cammini, in Romagna?

"Fra quelli di un giorno andata e ritorno, Fiumana-Montepaolo, Fiumana-Bertinoro e Fiumana-Teodorano, tutti e tre di 50 km; Forlì-Cervia-Forlì di 60 km, Forlì-Cesenatico-Forlì, in 12 ore e 40 minuti percorrendo 73 km".

Il più difficile?

"Gli oltre 1.000 km percorsi in casa durante il Covid nel 2020, quando non si poteva uscire. Per domare il lockdown camminavo in una stanza di soli 3x4 metri, tagliando il traguardo di 753 km in soli 30 giorni. Però questi km non sono entrati nel computo del record, perché il gps in casa non registra".

Ha un sogno ancora da realizzare?

"Il Cammino della Via Vandelli da Modena a Massa Carrara di 170 km, ma abbastanza impegnativo con tanta salita. Resterà solo un sogno? Il problema non è la volontà, ma gli anni che crescono e le forze che calano".